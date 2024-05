Mauricio Larriera: "Estoy priorizando el resultado por encima de las formas de juego"

Cuando le preguntaron a qué juega su equipo, el DT dijo: “Recuperamos el estilo que tuvimos en algunos momentos cuando Larriera era Guardiola y los jugadores de Newell’s los del Manchester City, que no era tan así. Lo avisé con antelación. Cuando gano o pierdo soy el mismo. Cuando suceden cosas extrañas no soy tonto ni romántico. El equipo intentó jugar. Hubo un cambio de sistema y volvimos a presionar alto. En lo que fallamos fue en hacer posesiones de pelotas más largas para que Banega pueda tener opción de remate o alguna pelota filtrada. Estoy priorizando más el resultado que la forma de juego. Eso no significa que pierda mis convicciones, pero me tengo que adaptar. En estos momentos es más importante ganar para seguir trabajando con otra tranquilidad”.