Newell's: el empresario que cerró la llegada de Larriera confía en el arribo del Colo Ramírez

Se activó el sueño de Newell's de repatriar a Ever Banega

El representante también habló sobre algunos rumores que hablaban sobre la confianza de la lepra para afrontar los pagos, algo que aclaró de la mejor forma. "Desde que yo trabajo con el club, en todo lo que arreglé con ellos respecto a Mauricio (Larriera), lo cumplieron al pie de la letra. Es una institución seria, que ha cumplido, con una infraestructura de primer nivel, que está al día a nivel salarial. Además, acaba de salir un técnico de la magnitud de (Gabriel) Heinze. No cualquiera va a un club que no paga o que no está organizado", sentenció Revetria.