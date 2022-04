Newell's: doble examen para pasar del "aprobado" al "muy bueno"

Newell’s tendrá que afrontar la semana siguiente los partidos más atrapantes que hay para los jugadores. Los que se juegan a todo o nada y los que pueden catapultar a una instancia superior. Es cierto que todavía en el Parque se mastica la bronca por no haber podido vencer a San Lorenzo y llegar con más aire a los dos cotejos venideros, tanto desde lo físico como desde las matemáticas. Pero ya esta tarde para lamentos y ahora Sanguinetti deberá dosificar las energías en pos de conseguir el doble boleto a la ilusión de luchar por objetivos superadores, lo que haría que este primer tramo de la gestión del DT sea para el aplauso de pie.

El primer escollo a sortear para los leprosos será por Copa Argentina frente a Ituzaingó, que hoy a las 19.10 enfrentará a Cañuelas para defender la punta de la Primera B. El cotejo, válido por 32 avos de final, se jugará el miércoles, a las 19, en la cancha de Patronato de Paraná, con la posibilidad de que puedan viajar los hinchas rojinegros.

Ituzaingó es uno de los dos debutantes en el cuadro principal de la Copa Argentina, que se ganó el derecho a participar de la fase final por el ascenso a la B Metropolitana. El conjunto que prevalezca en este cruce se medirá con el vencedor del encuentro entre Aldosivi y Colegiales, que jugarán este martes 3 de mayo en la cancha de Belgrano de Córdoba.

Mientras que la otra “final” para los leprosos será el próximo fin de semana frente a Gimnasia, con día y hora a designar, donde se disputará la última fecha de la Copa de la Liga, en la que Newell’s buscará terminar entre los cuatro primeros para acceder a los cuartos de final y en partidos a cara a cruz luego ir por el título.

Por eso la importancia suprema de esta semana. En la que está en juego un doble boleto que podría significar levantar aún más la vara de la gestión de Javier Sanguinetti, que ya es aceptable por dónde se la mire.

Es que este nuevo proceso futbolístico logró recuperar la competitividad del equipo, ubicó a Newell’s en el lote de arriba de la tabla, recompuso considerablemente el promedio, le dio un lugar relevante a varios juveniles y, un dato trascendental para el hincha, fue haber logrado una resonante victoria en el clásico jugando de visitante.

Por todo lo dicho, la lepra hoy está nuevamente en tierra firme y, a la vez, tiene dos partidos que pueden servir de trampolín para lo que viene. El gran desafío será aprovecharlos.

Mejoran Juanchón y Sordo

En Bella Vista la prioridad pasa por recuperar a los futbolistas que están tocados desde lo físico. La buena noticia es que se están reponiendo del cuadro febril los jugadores Nicolás Castro, Juan Sforza y Juan Garro. Igual hay expectativa para que no sumen nuevos casos. Mientras que el delantero Juan Manuel García, que no jugó ante Racing ni San Lorenzo por un edema muscular, está en etapa de recuperación y se evaluarán los pasos a seguir, siendo una posibilidad razonable que le apunte al cotejo del próximo fin de semana ante Gimnasia. Pero no está definida esta situación. En tanto, Ramiro Sordo, con una lumbalgia, también está levantando las cargas de trabajo. Además el arquero Ramiro Macagno evoluciona de la dolencia muscular.

Pagó por los terrenos de Bella Vista

Newell’s asumió el pago de la cuota anual correspondiente a marzo de 2022 por los terrenos linderos a Bella Vista. La erogación ronda los US$ 367.500. Con esta decisión la institución quedó cerca de la posibilidad de escriturar y, en consecuencia, tomar posesión de las tierras, lo que representa un paso enorme para el crecimiento patrimonial del club. Los nuevos terrenos comprenden 8 hectáreas, que se sumarán a las 16.5 con las que cuenta hasta hoy.