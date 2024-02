Newell's: la buena puntería, un  rasgo distintivo del equipo de Larriera

Newell’s apunta y, por lo general, acierta. Esta precisión frente al arco explica en buena medida las victorias conseguidas en las tres primeras fechas de la Copa de la Liga. Hoy es el cuarto conjunto con mayor efectividad en relación a las situaciones generadas , según el sitio de estadísticas Data Factory. Ocasiones creadas que no son tantas y que requieren un aumento, llegado el caso de que baje un poco la puntería. Mientras tanto la lepra muestra una evolución en la definición en relación a épocas no tan lejanas, contando con un nueve que por el momento cumple su función, la de meter goles: Juan Ignacio Ramírez.

El uruguayo no es el futbolista rojinegro que mayor cantidad de ocasiones prueba al arco. Brian Aguirre encabeza este rubro, con 8 remates, aunque con una efectividad menor (12,5). Habitualmente son disparos con esas típicas diagonales que realiza desde la izquierda hacia el medio para quedar perfilado para patear de derecha. En el torneo anotó un gol, ante Lanús, a partir de una preciso remate desde media distancia.

El restante delantero titular del equipo del Parque, Guillermo May, completa el terceto rojinegro que mayores veces intentó convertir, con 4 tiros, aunque por el momento no lo logró. Más atrás aparecen Ever Banega y Giovani Chiaverano, con 2 intentos cada uno. En este último caso, fue el autor del gol en el triunfo sobre Central Córdoba.

La cantidad de llegadas no necesariamente implica contundencia. Lo demuestra el hecho de que Newell’s es el 24º conjunto en cantidad de disparos entre los 28 equipos de la Copa. Con los 26 tiros que sumó, supera solamente a Defensa y Justicia (25), Belgrano (24), Deportivo Riestra (20) y Central Córdoba (18).

Es un dato que resalta aún más la certera puntería de la lepra. Quedarña por incrementar el caudal ofensivo, para que haya mayor número de situaciones, por si no acierta tanto en la definición como hasta el momento. A las asistencias de Ever Banega y los desbordes de Armando Méndez habrá que agregarle más volumen de juego, para que los definidores sean abastecidos en mayor medida y hagan el resto de la tarea.