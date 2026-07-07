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El gol más tonto del Mundial: el insólito error del arquero de Estados Unidos ante Bélgica

La goleada 4-1 de los Diablos Rojos sobre uno de los anfitriones dejó uno de los tantos más ridículos de esta Copa del Mundo

7 de julio 2026 · 12:42hs
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El arquero Matt Freese pifió y regaló el tercer gol de Bélgica ante Estados Unidos.

AP

El arquero Matt Freese pifió y regaló el tercer gol de Bélgica ante Estados Unidos.

Bélgica eliminó a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 y terminó con el camino de los anfitriones, tras las eliminaciones de Canadá y México en la misma instancia. Más allá de la polémica en la previa del encuentro, el conjunto europeo fue superior al norteamericano y mereció la goleada 4-1 que logró en Seattle.

Uno de los cuatro goles del equipo belga, el que terminó de sepultar las esperanzas de los dirigidos por Mauricio Pochettino, fue realmente insólito. El tercer tanto llegó a los 57 minutos del partido y puso el 3-1 que acomodó aún más las acciones en favor de los Diablos Rojos.

Tras un pelotazo largo, el arquero Matt Freese evitó que Charles de Ketelaere, que había anotado un doblete, tuviera la oportunidad de estirar la diferencia, pero, al momento de rechazar la pelota, pifió y el mismo delantero interrumpió el pase.

"El gol más tonto del Mundial"

Ante la pelota suelta, Hans Vanaken la agarró y no dudó en patear desde lejos. A pesar del intento de rechazo de Tim Ream, el tanto se consumó y dejó uno de los goles más insólitos de esta Copa del Mundo.

>> Leer más: Infantino, Trump, Blatter y la Fifa: el juego político en pleno Mundial de Estados Unidos

Finalmente, Estados Unidos sufrió la gran decepción en este Mundial como anfitrión y se despidió de la competencia. Por su parte, Bélgica enfrentará a España el próximo viernes 10 de julio a las 16 en el estadio de Los Ángeles.

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