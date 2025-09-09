Newell's o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina La organización de la Copa Argentina publicó un video con la opinión de los simpatizantes de Argentinos luego de la victoria sobre Lanús por los cuartos de final 9 de septiembre 2025 · 19:01hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital Fabián Noguera cabecea en el partido que Newell's venció a Atlético Tucumán por octavos de Copa Argentina.

Newell's jugará contra Belgrano por los cuartos de final de la Copa Argentina el miércoles 17 de septiembre en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis). El ganador se cruzará en las semifinales con Argentinos Juniors, que el lunes venció a Lanús por 1 a 0 en el estadio de Racing.

A la salida del estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda, desde prensa de la Copa Argentina se les preguntó a los hinchas de Argentinos a que rival preferían en semifinales, si a Newell's o a Belgrano.

Las opiniones que se publicaron en el video de la Copa Argentina estuvieron repartidas. Algunos ni siquiera se inclinaron por el equipo del Ogro Fabbiani o de Ricardo Zielinski, manifestando que les daba lo mismo.

Esto dijeron los hinchas del Bicho… #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/f9VMP5pk4I — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 9, 2025 Primero la Liga, después la Copa Argentina Newell's tendrá que esperar todavía una semana para el partido por la Copa Argentina, que lo puede meter por primera vez en las semifinales de esta competencia. Antes tendrá que jugar contra Atlético Tucumán, el viernes 12 de septiembre, en el Coloso por la 9ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Acerca del enfrentamiento contra Belgrano por la Copa Argentina, todavía falta confirmación sobre la cantidad de entradas disponibles para el público rojinegro en el estadio La Pedrera, cuya capacidad máxima es de 28 mil espectadores pero que por una cuestión de seguridad se reducirá esa cifra.