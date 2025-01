Newell's: cambiar para no cambiar nada y conservar una imagen desdibujada

La segunda derrota consecutiva dejó en evidencia que el movimiento de futbolistas no modificó el juego de la Lepra. El DT y compañía quedaron en una situación de incomodidad

La revolución Keylor Navas ubicó a Newell's entre los clubes que rompieron el mercado. Loas al por mayor en la previa del inicio de la temporada 2025, pero el arranque estuvo lejos de ser del esperado desde el 15 de diciembre, día en que concluyó su participación en el torneo pasado. La sensación en las primeras dos primeras fechas, de acuerdo a lo sucedido, es que se cambió para no cambiar nada. Y no sólo perdió y fue goleado en su visita a Banfield, sino que empeoró su imagen futbolística de lo que había sido su debut torcido frente a Independiente Rivadavia, en el Coloso.

No sólo despertó la ira Rojinegra el duro traspié ante el Taladro, también alimentó una preocupación por un juego que no fue tal y la ausencia de una rebeldía para modificar un andar. Se puede decir que el punto de inflexión se inició con un polémico penal que ni siquiera fue revisado por el VAR (obviamente, avaló al juez que mantiene en discusión el tema de los arbitrajes), pero no surgió una vergüenza futbolística para pelear el partido.