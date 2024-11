Newell's atraviesa el peor momento futbolístico de los tres últimos años

La pendiente futbolística no se detiene. Newell’s jugó muy mal el viernes en cancha de Unión. Perdió por 2 a 0 y llegó a los tres partidos sin triunfos. Ricardo Lunari cometió errores en el armado del equipo y no encuentra el rumbo. Pero la desorientación no es de ahora. Ni es responsabilidad principal del entrenador, que ante todo no cuenta con los mejores recursos.