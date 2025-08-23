Una mirada del clásico de Newell's: la pelota parada fue otra vez su gran karma

La Lepra del Ogro Fabbiani no estuvo a la altura del clásico, le ganaron con un tiro libre al final como pasó en otros partidos de una racha adversa sin fin.

El símbolo de la derrota leprosa, simbolizado en el dolor de Víctor Cuesta, tras recibir el cabezazo de Alejo Veliz. Newell's volvió a perder el clásico, esta vez con el Ogro Fabbiani.

La historia se repite, una y otra vez en el último tiempo y el resultado no cambia. El Newell's del Ogro Fabbiani volvió a repetir el argumento y el final de la obra de un clásico fue el mismo de los últimos años.

La Lepra pensó primero en que no le hagan daño en lo defensivo y se olvidó de atacar, algo que es vital para cortar una racha que golpea cada vez más fuerte el núcleo de un hincha rojinegro que apoya incondicionalmente.

Se cuidó desde el primer minuto, con una línea de tres firme en el fondo y un Espínola que respondía con tranquilidad , más allá de su debut. Pero claro, cuando la pelota llegaba a la mitad de cancha y Central le daba espacios para que Newell's aproveche, aparecía la parte más frágil e impotente de Newell's.

Con un Maroni que regalaba cada pelota que le llegaba, Banega muy lagunero y poco protagonista , Herrera sin peso para acompañar, y un Cocoliso González que peleó todo, pero nunca encontró socio alguno para dañar a la última línea canalla.

La única situación que Newell's no aprovechó

Tanto es así, que hubo que esperar más de sesenta minutos para que apareciera la más clara y única situación leprosa de todo el partido. Así era muy difícil romper una racha y poder quebrar una historia que transita un momento para el olvido. Y la novela tuvo el mismo final que los últimos: la pelota parada fue la sentencia para los del Ogro Fabbiani.

La diferencia de otros clásicos es que hay otro objetivo a corto plazo que se llama Copa Argentina, aunque el golpe es tan duro que tendrá que aparecer un trabajo desde lo psicológico y emocional muy importante, por parte del cuerpo técnico, para sobrellevar días complicados. El equipo no estuvo a la altura, se volvió a perder y Newell's volvió a quedar malherido de cara al futuro.