La particular racha que Central solo pudo lograr frente a Newell's tras volver a la primera división

Desde que volvió a la A en 2013, Central enfrentó a 34 equipos distintos cinco partidos o más. Solo contra Newell’s obtuvo cinco victorias seguidas.

El sábado pasado en el marco de la 6ª fecha del torneo Clausura 2025, Central venció 1 a 0 a Newell’s en el Gigante de Arroyito y logró su quinto triunfo al hilo ante su eterno rival. Algo que no le pasaba ante un rival en primera división desde hacía 24 años.

Los cuatro anteriores también fueron por un gol de diferencia. En la Copa Liga Profesional 2023 en el Gigante 1 a 0 con gol de Ignacio Malcorra (tiro libre); en la Copa Liga Profesional 2024 por 1 a 0 en el Parque con tanto de Malcorra; en la Liga Profesional 2024 1-0 en Génova y Cordiviola con festejo de Facundo Mallo; y en el Apertura 2025 por 2 a 1 en el Marcelo Bielsa con goles de Gaspar Duarte y Jaminto Campaz, mientras que Ever Banega marcó para los leprosos.

Vale destacar, que desde que Central volvió a primera, a mediados de 2013, enfrentó cinco veces o más a 34 equipos distintos. Al único que le pudo ganar 5 partidos seguidos fue a Newell’s.

Los otros equipos que Central enfrentó cinco veces o más desde 2013

Con estos 33 equipos no pudo alcanzar esta racha que tiene actualmente en el clásico de 5 éxitos al hilo en los últimos 12 años desde que está en el círculo privilegiado: Aldosivi de Mar del Plata, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Rafaela, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata, Godoy Cruz, Huracán, Independiente de Avellaneda, Instituto de Córdoba, Lanús, Olimpo, Patronato, Platense, Quilmes, Racing de Avellaneda, River Plate, San Lorenzo, San Martín de San Juan, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Tigre, Unión y Vélez Sarsfield.

Los que le sacaron puntos a Central en menos de cinco enfrentamientos

En estos últimos 12 años, los canallas además enfrentaron a otros 25 clubes menos de cinco partidos, pero estos equipos le sacaron algún punto a Central. Por lo cual en el futuro inmediato los auriazules no podrán hilvanar una racha de 5 victorias consecutivas como en la actualidad ante Newell’s.

Estos equipos son: 12 de Octubre de Paraguay, All Boys, Almagro, Atlético Mineiro, Atlético Nacional de Medellín, Boca Unidos de Corrientes, Bragantino, Caracas de Venezuela, Chaco For Ever, Douglas Haig de Pergamino, Ferrocarril Oeste, Fortaleza de Brasil, Gremio, Huachipato de Chile, Independiente Rivadavia de Mendoza, Inter de Brasil, Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay, Palmeiras de Brasil, Peñarol de Uruguay, San Pablo de Brasil, Sol de Mayo de Viedma, Temperley, Unión Deportivo Tachira de Venezuela y Universidad Católica de Chile.

Gimnasia, la última gran víctima canalla

Hacía 24 años que, en primera división, Central no le ganaba cinco partidos consecutivos a un mismo rival. La última vez fue a Gimnasia y Esgrima de La Plata entre 1999 y 2001.

En el Clausura 1999 le ganó 2 a 0 en el Gigante con goles de Maximiliano Cuberas (penal) y Rafael Maceratesi. Luego, en el Apertura 1999 lo derrotó en La Plata 2 a 1 con gritos de Cuberas y Ezequiel González.

Durante el año 2000 los canallas vencieron al Lobo dos veces en Génova y Cordiviola. En el Clausura de ese año, por 4 a 2, con tantos de Cuberas, Juan Antonio Pizzi, Maceratesi y Ezequiel González; y en el Apertura 2 a 0 con dos festejos del paraguayo Miguel “Topadora” Cáceres.

Mientras que el quinto triunfo al hilo de Central contra Gimnasia fue en el Clausura 2001 en la ciudad de las diagonales por 1 a 0 con tanto de Fernando Pierucci.

Pasaron 24 años y ahora se vuelve a repetir esta marca en primera división, pero frente a Newell’s, el clásico rival.

Vale aclarar que entre 2011 y 2017, los canallas le ganaron seis partidos en fila a Aldosivi de Mar del Plata, pero los primeros cuatro encuentros fueron en la B Nacional y los últimos dos en el círculo privilegiado.