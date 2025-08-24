La Capital | Información General | Central

El mensaje de Central por el hincha que murió junto a sus dos hijos cuando viajaba a ver el clásico

Amílcar Nicoletti era el presidente de la filial del Canalla en Comodoro Rivadavia. Perdió la vida junto a sus hijos Ian y Yasmín cuando su auto chocó contra un camión a la altura de Pehuajó.

24 de agosto 2025 · 17:22hs
El mensaje de Central por el hincha que murió junto a sus dos hijos cuando viajaba a ver el clásico

Una triste noticia oscureció la felicidad que dejó en Rosario Central la victoria en el clásico ante Newell's por 1-0. Un reconocido hincha murió junto a sus dos hijos pequeños en un accidente de tránsito cuando viajaba desde Comodoro Rivadavia a Rosario para ver el partido.

Amílcar Nicoletti tenía 40 años y era el presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Por un problema de documentación no pudo viajar en avión hacia Rosario para ver el clásico de este sábado y decidió salir a la ruta en su auto Fiat Argo junto a su familia compuesta por su esposa y sus dos hijos: Ian (7) y Yasmín (15).

A la altura de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, el vehículo de Nicoletti impactó de lleno contra un camión, que era manejado por un hombre de 29 años.

Nicoletti y sus dos hijos murieron en el acto, mientras que la madre de la familia fue trasladada a un hospital y está internada en grave estado.

“El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Amílcar Nicoletti, presidente de nuestra Filial de Comodoro Rivadavia, y de sus hijos Ian y Yasmín, en un trágico accidente cuando viajaban a Rosario para ver el Clásico. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento”, escribieron en las redes sociales del Canalla.

El mensaje de Central por el hincha que murió junto a sus dos hijos cuando viajaba a ver el clásico

