La Capital | Ovación | Newell's

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Con el mercado de pases al parecer cerrado, empieza la segunda parte del armado del plantel rojinegro con la salida de algunos futbolistas

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

21 de enero 2026 · 09:17hs
El arquero de Newells Juan Espínola

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El arquero de Newell's Juan Espínola, con chances de jugar para la selección paraguaya en el Mundial.

Más allá que ya hubo una importante depuración del plantel con la salida de catorce futbolistas a los que se le terminó su contrato con Newell's y a quienes no se le renovó el vínculo, tras cerrarse en principio la llegada de refuerzos, empiezan lentamente a salir algunos jugadores que no será tenidos en cuenta por la dupla de entrenadores.

El desembarco de Gabriel Arias al arco Leproso, le sacó protagonismo a Juan Espínola, el arquero que llegó a la Lepra en el libro de pases de julio de 2025 y que tuvo la titularidad en casi todo el segundo semestre. El nivel del paraguayo fue irregular, con algunas buenas actuaciones y otras donde demostraba cierta fragilidad.

Salida del Parque

Con este panorama, y la posibilidad cierta que Espínola tenga una chance de ser convocado por la selección de Paraguay que dirige Gustavo Alfaro para el Mundial que se va a disputar a mediados de años, es que el guardameta consensuó una salida del Parque Independencia para seguir teniendo minutos en otros equipo.

Este martes, a última hora, hubo acuerdo verbal para que el arquero guaraní pase a Barracas Central, en una cesión que se haría por 12 meses con una opción de compra a favor del conjunto que preside el hijo de Chiqui Tapia. Newell's debe aún dos cuotas de la compra de Espínola, una vencida en diciembre pasado y otra a vencer en junio.

La cifra que aún debe la Lepra por el paraguayo es de alrededor de 600 mil dólares. Pensando en el comienzo de la Liga, Gabriel Arias es el elegido en la previa para ser titular, y aparecen como variantes tanto Williams Barlasina como Josué Reinatti. Este último, regresó de Defensa y Justicia y, aunque tuvo chances de volver al Halcón de Varela, por el momento la posibilidad quedó trunca.

El arribo de Rodrigo Herrera a la Lepra

A horas del comienzo del campeonato para Newell's, el plantel de Orsi-Gómez sigue sumando refuerzos para el 2026. Este miércoles, se espera la llegada a Rosario de Rodrigo Herrera quien, en principio, será el último refuerzo Leproso en este mercado de pases, a pesar que desde la gerencia de fútbol, dejan abierta la chance de algún buen negocio en lo que queda de libro de pases (se extendió hasta el 27 de enero).

El futbolista que proviene de Defensa y Justicia se hará la revisión médica, firmará su vínculo con la institución y enseguida se pondrá a disposición del cuerpo técnico Leproso, quienes evaluarán como está desde lo físico y futbolístico para sumarlo o no a los concentrados que viajarán a Córdoba y enfrentar a Talleres.

Juntos a la par. Favio Orsi y Sergio Gómez tendrán el gran desafío de reposicionar a Newell’s en la Liga Profesional.

Newell's: los diez debuts de entrenadores rojinegros que antecedieron a la dupla Orsi-Gómez

Matías Cóccaro y Bruno Cabrera, dos de los refuerzos de Newells.

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Gabriel Arias, en una de las prácticas de Newells. Dijo que vino encantado por la invitación de la dupla Orsi-Gómez.

"¿Por qué a Newell's?": Arias explicó la razón que lo convenció de sumarse al equipo 

El árbitro Luis Lobo Medina dirigirá Newells ante Talleres en Córdoba.

Newell's y Central ya conocen los árbitros para el debut en el torneo Apertura ante los cordobeses

