Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Con el mercado de pases al parecer cerrado, empieza la segunda parte del armado del plantel rojinegro con la salida de algunos futbolistas

Más allá que ya hubo una importante depuración del plantel con la salida de catorce futbolistas a los que se le terminó su contrato con Newell's y a quienes no se le renovó el vínculo, tras cerrarse en principio la llegada de refuerzos, empiezan lentamente a salir algunos jugadores que no será tenidos en cuenta por la dupla de entrenadores .

El desembarco de Gabriel Arias al arco Leproso, le sacó protagonismo a Juan Espínola , el arquero que llegó a la Lepra en el libro de pases de julio de 2025 y que tuvo la titularidad en casi todo el segundo semestre. El nivel del paraguayo fue irregular, con algunas buenas actuaciones y otras donde demostraba cierta fragilidad.

Con este panorama, y la posibilidad cierta que Espínola tenga una chance de ser convocado por la selección de Paraguay que dirige Gustavo Alfaro para el Mundial que se va a disputar a mediados de años, es que el guardameta consensuó una salida del Parque Independencia para seguir teniendo minutos en otros equipo.

Este martes, a última hora, hubo acuerdo verbal para que el arquero guaraní pase a Barracas Central , en una cesión que se haría por 12 meses con una opción de compra a favor del conjunto que preside el hijo de Chiqui Tapia. Newell's debe aún dos cuotas de la compra de Espínola, una vencida en diciembre pasado y otra a vencer en junio.

La cifra que aún debe la Lepra por el paraguayo es de alrededor de 600 mil dólares. Pensando en el comienzo de la Liga, Gabriel Arias es el elegido en la previa para ser titular, y aparecen como variantes tanto Williams Barlasina como Josué Reinatti. Este último, regresó de Defensa y Justicia y, aunque tuvo chances de volver al Halcón de Varela, por el momento la posibilidad quedó trunca.

El arribo de Rodrigo Herrera a la Lepra

A horas del comienzo del campeonato para Newell's, el plantel de Orsi-Gómez sigue sumando refuerzos para el 2026. Este miércoles, se espera la llegada a Rosario de Rodrigo Herrera quien, en principio, será el último refuerzo Leproso en este mercado de pases, a pesar que desde la gerencia de fútbol, dejan abierta la chance de algún buen negocio en lo que queda de libro de pases (se extendió hasta el 27 de enero).

El futbolista que proviene de Defensa y Justicia se hará la revisión médica, firmará su vínculo con la institución y enseguida se pondrá a disposición del cuerpo técnico Leproso, quienes evaluarán como está desde lo físico y futbolístico para sumarlo o no a los concentrados que viajarán a Córdoba y enfrentar a Talleres.