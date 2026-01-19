Newell's arranca la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

La Lepra ajusta las últimas clavijas pensando en el choque frente a Talleres del próximo viernes, mientras espera la llegada de una alternativa para la defensa

A una semana del debut ante Talleres, Newell's ajusta detalles en el armado del plantel.

Aunque faltan algunos retoques para tener el plantel que planificó y proyectó la dupla para la próxima Liga Profesional, Newell's encara la recta final de la preparación para lo que será el debut en el campeonato el próximo viernes 23 de enero, a las 22.15, en Córdoba ante Talleres .

Tras un domingo de descanso, después de lo que fue el único partido amistoso disputado el sábado que terminó en empate 1-1 ante Real Pilar , el plantel Leproso volvió a los entrenamientos este lunes, en simple turno, por la mañana, en Bella Vista y a puertas cerradas.

Los futbolistas trabajarán durante toda la semana por la mañana y a puertas cerradas hasta el día jueves donde, después del mediodía, viajará rumbo a Córdoba para esperar el encuentro ante Talleres. Antes del viaje, es muy probable que haya conferencia de prensa de la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez, mientras se espera la confirmación oficial de un nuevo refuerzo.

Después de acordar su llegada a Newell's, este lunes se espera la llegada del defensor Oscar Salomón , quien cerró su llegada a la Lepra este último fin de semana tras afrontar el último año la Liga con la camiseta de Platense.

image (1) Oscar Salomón llegará a Rosario en las próximas horas para sumarse a Newell's.

La dirigencia rojinegra comprará el 50% de la ficha del futbolista de Boca por un millón de dólares y firmará por tres temporadas para convertirse en el noveno refuerzo de este mercado de pases, junto al arribo de Gabriel Risso Patrón.

>> Leer más: Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

La idea del cuerpo técnico es evaluarlo para saber su presente físico y si puede o no estar el viernes en el debut ante Talleres. Hasta el momento, Salomón trabajaba de manera diferenciada con el plantel xeneize mientras solucionaba su futuro. La idea de la dupla Orsi-Gómez es, por lo menos, que sea una alternativa desde el banco de suplentes.

El volante central, un tema a resolver

Más allá de que no hubo una comunicación oficial por parte de la dirigencia de Defensa y Justicia, desde los medios partidarios de esa institución informan que el Halcón de Varela habría rechazado la contrapropuesta que hizo la dirigencia de Newell's por el 50% del pase del mediocampista Rodrigo Herrera.

Tanto la dupla Orsi-Gómez como la gerencia de fútbol que encabeza Roberto Sensini no dudan en buscar una alternativa en ese sector del campo de juego.

En esa posición hoy se encuentran Luca Regiardo y Marcelo Esponda, quien volvió desde Aldosivi aunque, en caso de llegar un volante central, podría salir de la Lepra nuevamente.