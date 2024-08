Newell's: Ariel Michaloutsos dejó de ser el mánager a casi nueve meses de su llegada

Ariel Michaloutsos presentó a Sebastián Méndez como DT de Newell's, aunque no era el nombre que había apuntado.

Los cortocircuitos en Newell's no hicieron otra cosa que elevar los inconvenientes internos y se percibían consecuencias . Y lo que circulaba en las últimas horas se hizo realidad este jueves por la mañana cuando trascendió que Ariel Michaloutsos dejó de ser el director deportivo leproso -aunque resta la confirmación oficial del club-. Los malos resultados del equipo, los refuerzos que aún no demostraron ser tales y la mala relación con el técnico Sebastián Méndez condujeron a su salida de la entidad.

Michaloutsos asumió a comienzos de diciembre de 2023 con la misión de manejar la cuestión del fútbol de Newell's, algo que necesitaba un salto de calidad no sólo con refuerzos sino con la aparición de nuevas promesas surgidas de la cantera. A la luz de los hechos y resultados la misión no fue la esperada y su figura fue una de las expuestas entre otros apellidos.

Como sucede en toda crisis siempre aparece un nombre al que se sacrifica. El apuntado por la dirigencia era y es Méndez, al que esperaban que diera un paso al costado después de perder el clásico con Central. El DT se mantuvo firme, decidió seguir y tras la eliminación por la Copa Argentina hubo otra reunión con el fin de acordar su salida. El técnico se mantuvo en su posición de no renunciar.

En el medio de todo esto y antes del encuentro con Central Córdoba (Santiago del Estero), de acuerdo a diversas fuentes consultadas por Ovación, hubo un fuerte entredicho entre el director deportivo y Méndez, quien le habría recriminado haberlo expuesto con el tema del arquero Nahuel Losada. La Lepra había hecho gestiones y cuando se le comunicó al técnico, el mismo habría expresado que se arreglaba con Lucas Hoyos y Ramiro Macagno.

>>Leer más: El Gallego Méndez resiste en Newell's, a contramano de todo y de todos

El relato público del director deportivo no le cayó para nada en gracia a Méndez y la relación se cortó, a tal punto que a Michaloutsos no se lo vio por la zona del vestuario en San Nicolás -tampoco fue confirmada su presencia al partido-. A todo esto hay que sumarle otro detalle para nada menor: Méndez no era el DT que quería el griego.

Con todo lo sucedido se percibía que alguna baja se iba a producir en estos días. Méndez se aferró al cargo, según dicen desde el club, y por las diferencias existentes con el mánager fue el griego el que decidió dar el portazo.