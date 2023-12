Ariel Michaloutsos: "Vengo por un modelo profesional del fútbol de Newell's"

“Estoy muy contento de estar acá en mi casa y en mi ciudad”, fueron las primeras palabras de Michaloutsos, antes de contar que hubo previamente otra oportunidad de retornar al club donde trabajó en la captación de futbolistas. “Hace un tiempo tuve a posibilidad de volver, pero considere que no era el momento profesional correcto. La decisión fue hace una semana. El corazón te dicce una cosa y a veces la cabeza otra. Cuando se alinean es lo mejor”, subrayó.

“Vengo con un proyecto serio, transparente, que ojala a mediano y largo plazo ayude al club a progresar. Ojala pueda dejar un legado, aunque no lo pueda disfrutar. Agradezco a todos los que ayudaron a mi formación, a Martin Mackey (excoordinador del club), a Sebastián Peratta, a Lucas Bernardi (ambos exmanagers)”, dijo Michaloutsos.

“Mis intenciones son claras. Quiero transformar el club y que tenga un proyecto para toda la vida”, añadió.

Ante la pregunta sobre el desafío que tiene en esta nueva etapa en el club, manifestó: “Entiendo que Neell’s es un club demasiado grande y no puede descuidar los cortos plazos, pero si pensás en eso no terminás planificando nada. Mi idea es construir. El club necesita un plan claro de profesionalización, y hay darle mucha fuerza. Quiero crear un área de investigación del club, una área de salidas de divisiones formativas, que tengan siempre competencias”.

“Solo no voy a poder. El club necesita unirse, en todos los aspectos. Al hincha no se le puede pedir nada, pero en otros aspectos tiene que unirse”, subrayó.

El trabajo en las inferiores fue uno de los aspectos que planteó como los de mayor relevancia a realizar. “A veces se escuchan muchas críticas de jugadores que vienen o se van, de las inferiores. El club tiene que hacer un fuerte hincapié en el scout (captación). No es lo mismo jugar en Newell`s que en otro club. Más que ver las personas o la metodología, tenemos que trabajar en el flujo de jugadores de inferiores a primera división. Que cuando suban ese cambio sea positivo o seguro. Ahí es donde debemos trabajar. Hoy hay jugadores que tuvieron que desarrollar su carera en otro club y en Newell’s no jugaron. Quizás hay que hacer un mea culpa. Calidad de jugadores hay”, aseguró.

Michaloutsos contó que tuvo contactos con el Mauricio Larriera, que llegará el miércoles a Rosario para firmar su contrato como DT de la primera, aunque todavía no tuvo mucho tiempo para interiorizarse de todo. “Llegué ayer (por el lunes) y tuve la primer reunión. Sí participé de una reunión con el futuro entrenador. Considero que es un entrenador pragmático que va a dar tranquilidad, sabe lo que quiere y va a trabajar muchísimo sobre la individualidad del futbolista”, señaló.

Ante la consulta de la cifra de jugadores que podrían incorporarse para el plantel de primera, manifestó: “No pasa por un número, sino por lo que se necesite. Obviamente desde los perfiles a buscar pasará mucho por el entrenador. No creo que se necesite una gran cantidad. Habría que buscar estadísticamente cuando vienen demasiados refuerzos si después rinden. Y más cuando necesitás construir, y económicamente no sos hoy un club poderoso. Sé que a corto plazo no será fácil el convencer de venir acá. En 2024, el club no jugará copas internacionales. Pero Newell’s es un colosal y el desafío es jugar en Newell’s. Newell’s es un club que potencia mucho, es grande de verdad”

Con respecto a la contratación de fútbolistas para la primera división, contó cuál será la metodología. “Siempre considero que las elecciones de los jugadores tienen que ser del club, porque hablamos de una planificación de mediano y largo plazo. Tienen que ser consensuadas y siempre cuidando el binenestar de la institución”, dijo y agregó: “Newell’s deber tener presencia internacional, viajar observando el mercado deportivo. Hay que tener contactos afuera”.

El flamante director deportivo aseguró que “no es una revancha” el hecho de regresar a Newell’s. “Este es el club de mi vida. Quiero conformar una institución profesional. Vengo por un modelo profesional. Hay que jerarquizar el pensamiento y mejorar lo que hay, no destruir”, manifestó.