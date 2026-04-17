Newell's: abre la fecha 15º con una complicada visita a Santa Fe

Con tres cambios obligados, Newell's se mide con Unión, a las 20.30, en busca de otra señal que siga confirmando su reacción en el torneo

Guch representa uno de los principales engranajes de juego de Newell's. Esta semana le extendieron su contrato hasta 2029 junto a otros dos pibes del club.

Más allá de tres bajas de peso obligadas y de complicaciones inoportunas que en cada fecha tiene que esquivar para poder enfocar sus principales esfuerzos detrás de sus objetivos de turno, Newell's tiene que ir detrás de sus mayores responsabilidades que todavía se siguen ubicando en el núcleo de sus necesidades.

La remontada de los últimos tres compromisos en el Apertura aflojó tensiones, permitió trabajar de manera más serena y productiva, sin mentirse hacia adentro y sabiendo que debe continuar recorriendo esa curva de crecimiento y saldando deudas a cada paso para acercarse a lo que establecen sus mandatos naturales. En ese escenario de búsquedas y ajustes, aparece esta complicada visita a Unión, que se jugará esta noche a las 20.30, en el estadio 15 de Abril en Santa Fe.

En este último tramo, los resultados recientes a favor (dos triunfos y una igualdad ) le sirven a la Lepra para atravesar este proceso de reconstrucción y revitalización con más confianza, herramientas y recursos , y para apuntar con claridad por dónde debe encarrilar los próximos intentos. No debe autoengañarse, no debe caer en ambiciones desmedidas y para este difícil choque ante el conjunto tatengue tiene que exhibir otra señal de confirmación de rumbo.

Teniendo en cuenta el buen presente del adversario y la condición de visitante, el equipo rojinegro debe ser inteligente y astuto para tratar de traerse algo de un escenario siempre incómodo . Si vuelve sumando algo desde la capital provincial, debería darse por satisfecho. Y si el trámite del cotejo le ofrece chances, debe estar atento para conseguir algo más.

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Newell's, con tres ausencias

En ese marco, el cuerpo técnico liderado por Frank Kudelka, debe afrontar tres ausencias seguras por esta serie de lesiones que lo tienen a maltraer en esta primera mitad del año. Ante las dolencias de Matías Cóccaro, Franco García y Oscar Salomón, tres jugadores titulares (la del zaguero fue una complicación que apareció en el entrenamiento de ayer), el entrenador optaría por Francisco Scarpeccio, Walter Nuñez y Nicolás Goitea.

Vale precisar que esta determinaciones y conductas no fueron confirmadas oficialmente por la entidad leprosa, pero todo indica que apostaría por eso enroques en la alineación inicial.

De todas maneras, teniendo en cuenta algunos antecedentes del técnico, no hay que descartar alguno otro nombre, o alguna movida sorpresiva para enfrentar y tratar de disimular estas bajas.

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Fecha 15

Unión (V)

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Newell's perdió también a Salomón

Para el cotejo de esta noche ante Unión, un rival siempre duro, el marcador central Salomón se agrega a la lista de lesionados, ya que sufrió una molestia en el gemelo que no le permitirá jugar ante el elenco tatengue.

Newell's sigue perdiendo piezas clave, ya que el zaguero venía en plena levantada de rendimiento, y venía de convertir en Santiago del Estero y ser uno de los jugadores más destacados frente a San Lorenzo, en el Parque.

Según trascendió desde Bella Visa, la intención del cuerpo técnico es poder tenerlo ante Instituto, en la 16' fecha. En tanto, los casos de Cóccaro y García acarrearían más complicaciones y podrían necesitar más tiempo de recuperación.

Si bien contra San Lorenzo estuvieron en el banco los zagueros Lucas Baños y Fabián Noguera, lo más probables es que Kudelka se incline para armar la zaga por Goitea, ya que está repuesto de la lesión que acarreaba.

Así Newell's, empieza a encarar el tramo final de la fase de grupos, donde necesita que en estos tres duelos que le restan (Unión, Instituto y Vélez) sumar lo más que pueda para salir bien parado de cara a un segundo semestre donde no habrá licencias, ni márgenes para nada.

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Formaciones

Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón

Newell's

Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera, Walter Mazzantti, Facundo Guch, Water Núñez; y Francisco Sarpeccio

DT: Frank Kudelka

Hora y TV: 20.30 - ESPN

Árbitro: Fernando Espinoza

Estadio: 15 de Abril (Santa Fe)