La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: abre la fecha 15º con una complicada visita a Santa Fe

Con tres cambios obligados, Newell's se mide con Unión, a las 20.30, en busca de otra señal que siga confirmando su reacción en el torneo

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

17 de abril 2026 · 06:15hs
Guch representa uno de los principales engranajes de juego de Newells. Esta semana le extendieron su contrato hasta 2029 junto a otros dos pibes del club.

Foto: Héctor Río / La Capital

Guch representa uno de los principales engranajes de juego de Newell's. Esta semana le extendieron su contrato hasta 2029 junto a otros dos pibes del club.

Más allá de tres bajas de peso obligadas y de complicaciones inoportunas que en cada fecha tiene que esquivar para poder enfocar sus principales esfuerzos detrás de sus objetivos de turno, Newell's tiene que ir detrás de sus mayores responsabilidades que todavía se siguen ubicando en el núcleo de sus necesidades.

La remontada de los últimos tres compromisos en el Apertura aflojó tensiones, permitió trabajar de manera más serena y productiva, sin mentirse hacia adentro y sabiendo que debe continuar recorriendo esa curva de crecimiento y saldando deudas a cada paso para acercarse a lo que establecen sus mandatos naturales. En ese escenario de búsquedas y ajustes, aparece esta complicada visita a Unión, que se jugará esta noche a las 20.30, en el estadio 15 de Abril en Santa Fe.

En este último tramo, los resultados recientes a favor (dos triunfos y una igualdad) le sirven a la Lepra para atravesar este proceso de reconstrucción y revitalización con más confianza, herramientas y recursos, y para apuntar con claridad por dónde debe encarrilar los próximos intentos. No debe autoengañarse, no debe caer en ambiciones desmedidas y para este difícil choque ante el conjunto tatengue tiene que exhibir otra señal de confirmación de rumbo.

Teniendo en cuenta el buen presente del adversario y la condición de visitante, el equipo rojinegro debe ser inteligente y astuto para tratar de traerse algo de un escenario siempre incómodo. Si vuelve sumando algo desde la capital provincial, debería darse por satisfecho. Y si el trámite del cotejo le ofrece chances, debe estar atento para conseguir algo más.

Leer más: Luca Regiardo: "Los chicos del club siempre vamos a defender a Newell's dentro de la cancha"o

Newell's, con tres ausencias

En ese marco, el cuerpo técnico liderado por Frank Kudelka, debe afrontar tres ausencias seguras por esta serie de lesiones que lo tienen a maltraer en esta primera mitad del año. Ante las dolencias de Matías Cóccaro, Franco García y Oscar Salomón, tres jugadores titulares (la del zaguero fue una complicación que apareció en el entrenamiento de ayer), el entrenador optaría por Francisco Scarpeccio, Walter Nuñez y Nicolás Goitea.

Vale precisar que esta determinaciones y conductas no fueron confirmadas oficialmente por la entidad leprosa, pero todo indica que apostaría por eso enroques en la alineación inicial.

De todas maneras, teniendo en cuenta algunos antecedentes del técnico, no hay que descartar alguno otro nombre, o alguna movida sorpresiva para enfrentar y tratar de disimular estas bajas.

Leer más: Unión espera intimidar a Newell's con una temible estadística: de qué se trata

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2044897724953161815&partner=&hide_thread=false

Newell's perdió también a Salomón

Para el cotejo de esta noche ante Unión, un rival siempre duro, el marcador central Salomón se agrega a la lista de lesionados, ya que sufrió una molestia en el gemelo que no le permitirá jugar ante el elenco tatengue.

Newell's sigue perdiendo piezas clave, ya que el zaguero venía en plena levantada de rendimiento, y venía de convertir en Santiago del Estero y ser uno de los jugadores más destacados frente a San Lorenzo, en el Parque.

Según trascendió desde Bella Visa, la intención del cuerpo técnico es poder tenerlo ante Instituto, en la 16' fecha. En tanto, los casos de Cóccaro y García acarrearían más complicaciones y podrían necesitar más tiempo de recuperación.

Si bien contra San Lorenzo estuvieron en el banco los zagueros Lucas Baños y Fabián Noguera, lo más probables es que Kudelka se incline para armar la zaga por Goitea, ya que está repuesto de la lesión que acarreaba.

Así Newell's, empieza a encarar el tramo final de la fase de grupos, donde necesita que en estos tres duelos que le restan (Unión, Instituto y Vélez) sumar lo más que pueda para salir bien parado de cara a un segundo semestre donde no habrá licencias, ni márgenes para nada.

Leer más: Libertadores: un ex-Newell's hizo dos goles para la victoria de Independiente del Valle en el grupo de Central

Formaciones

Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón

Newell's

Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera, Walter Mazzantti, Facundo Guch, Water Núñez; y Francisco Sarpeccio

DT: Frank Kudelka

Hora y TV: 20.30 - ESPN

Árbitro: Fernando Espinoza

Estadio: 15 de Abril (Santa Fe)

Noticias relacionadas
Unión vs Newells por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Epidemia de lesiones musculares en Newell's: ya suma tres bajas

Tacuara Cardozo grita un gol con la camiseta de Newells, donde convirtió 10 en 17 partidos. Luego se fue al Benfica.

Dejó un gran recuerdo en Newell's y metió más de 400 goles: se retiró Tacuara 

El presidente Ignacio Boero y el DT Frank Kudelka estarían al frente del próximo mercado de pases tras la salida de Roberto Sensini.

Cuál es la opción de la dirigencia de Newell's con respecto al manejo del fútbol

Unión recibirá a Newells por la 15ª fecha del torneo Apertura.

Unión vs Newell's por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Unión vs Newells por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Unión vs Newell's por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la identidad única de Rosario

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Lo último

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Una joven fue hallada sin vida en un edificio de barrio Lourdes. El supuesto homicida se quitó la vida al saltar de un departamento céntrico

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio
Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales
POLICIALES

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Un financista rosarino, a un paso del juicio por estafa millonaria en dólares

Por Claudio Berón
Policiales

Un financista rosarino, a un paso del juicio por estafa millonaria en dólares

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario
Política

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Bienes incautados al delito: la avioneta voló y se vendió a $70 millones
La Ciudad

Bienes incautados al delito: la avioneta "voló" y se vendió a $70 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Unión vs Newells por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Unión vs Newell's por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la identidad única de Rosario

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Bienes incautados al delito: la avioneta voló y se vendió a $70 millones

Bienes incautados al delito: la avioneta "voló" y se vendió a $70 millones

Ovación
Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Por Juan Iturrez
Ovación

Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Todo lo positivo del pleno que Central metió en Paraguay que le permite jugar otras fichas

Todo lo positivo del pleno que Central metió en Paraguay que le permite jugar otras fichas

Liga Argentina de básquet: Provincial inició bárbaro el camino de los playoffs

Liga Argentina de básquet: Provincial inició bárbaro el camino de los playoffs

Policiales
Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio
POLICIALES

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Condenados por amenazas al Sindicato de la Carne bajo órdenes de Pupito Avalle

Condenados por amenazas al Sindicato de la Carne bajo órdenes de Pupito Avalle

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

La ex de Milanesa volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

La ex de Milanesa volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

La Ciudad
Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas
La Ciudad

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Una experiencia inmersiva para dar otra vuelta a la Luna con música de Pink Floyd

Una experiencia inmersiva para dar otra vuelta a la Luna con música de Pink Floyd

El interior financia a un país que le da la espalda

El interior financia a un país que le da la espalda

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú
La Ciudad

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores
Política

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura
Policiales

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos
Economía

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos

El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones
Economía

El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones

Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades
La Ciudad

Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades

Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases 
La Ciudad

Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases 

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque
La Región

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34
LA REGION

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe
La Región

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos
Policiales

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos

Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down
La ciudad

Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"