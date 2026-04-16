Unión espera intimidar a Newell's con una temible estadística: de qué se trata

Santafesinos y rosarinos se enfrentarán este viernes en la capital provincial, en un partido clave para ambos, aunque por distintos motivos

Marcelo Estigarribia celebra un gol de Unión, que recibirá a Newell's como el segundo equipo que más tiros hizo al arco en lo que va del torneo.

Unión y Newell's jugarán un partido muy importante para ambos equipos este viernes en Santa Fe, en el caso del equipo capitalino porque necesita ganar para mantenerse en los puestos de clasificación a los playoffs y en el del rojinegro para consolidar su apenas incipiente recuperación.

El partido se jugará a las 20.30 en el estadio de Unión y corresponde a la fecha número 15 del torneo Clausura, que ya entró en su etapa de definiciones en cuanto a la clasificación de los equipos que disputarán los octavos de final.

Mientras el equipo local viene de perder 2 a 1 en La Plata ante Estudiantes, Newell's se armó una racha de dos victorias consecutivas (Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba) y un empate (San Lorenzo), resultados que cambiaron el aire en el seno del plantel y renovaron la ilusión de los hinchas de que el equipo pueda escaparle cuanto antes a los puestos de descenso.

Un dato muy fuerte sobre Unión

Claro que Unión llegará al partido con una estadística que lo convierte en un equipo de cuidado para los rojinegros, y es que se trata del segundo que más veces remató al arco en lo que va del Apertura.

A pesar del tropezón del equipo de Leo Madelón en la ciudad de las diagonales, Unión sostiene una tendencia ofensiva marcada desde el inicio del campeonato. Acumula 194 disparos al arco, ubicándose solo por detrás de River, que lidera la tabla con 201 intentos. Completa el podio Argentinos Juniors, con 171 remates.

Unión acumula 194 disparos al arco en lo que va del Apertura, sólo por detrás de River Unión acumula 194 disparos al arco en lo que va del Apertura, sólo por detrás de River

Newell's patea mucho menos al arco

El contraste aparece al observar los números de Newell's, que se ubica entre los equipos con menos disparos, con apenas 124, muy por debajo de los registros del Tatengue. La diferencia expone dos maneras distintas de encarar los partidos: uno con mayor volumen ofensivo y otro con menor frecuencia en la finalización.

Newell's irá a Santa Fe con al menos tres bajas, ya que por distintas lesiones, Frank Kudelka no podrá contar con Matías Cóccaro, Franco García y Oscar Salomón. Los dos primeros ya estaban lesionados, pero el defensor central sufrió una molestia muscular en la práctica matutina de este jueves en Bella Vista y tampoco estará a disposición del técnico.

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