"Adiur es como un aeropuerto"

La Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario (Adiur), que se fundó el 30 de mayo de 1980 y comenzó jugando en la Liga Ardyti, hoy tiene un presente totalmente distinto a sus comienzos. Con Fabián Soldini y Ariel García como cabezas visibles, desde comienzos de esta década, hay dentro del club un proyecto profesional que tiene un fuerte vínculo con el modelo europeo pero adaptado a nuestro país, ya que se brindan a los jugadores muy buenas condiciones para la formación no sólo futbolística sino a nivel humano. Porque dentro del club existen muchos recursos humanos capacitados.

El club del viaducto tuvo un año histórico: terminó segundo en la tabla acumulada de inferiores de la Rosarina entre 4ª y 9ª división a tan sólo dos puntos de Newell's y 28 unidadess por encima de Central. Además la 6ª división, dirigida por Gustavo Raggio, salió campeona de punta a punta logrando un récord histórico, ya que nunca un equipo de simple afiliación como Adiur le había sacado tanta ventaja (25 puntos) a los dos grandes de Rosario.

Y como si esto fuera poco pudo mantener la categoría en el Federal B, mientras que en la primera local de la Rosarina hizo una aceptable campaña.

¿Cuánto tiempo lleva el proyecto Adiur y cuál es la receta?

Nuestro programa ya lleva 8 años. Cuando iniciamos pensamos en un plan de trabajo para 15 años para que se vean los resultados. Tenemos una recta simple. No solamente captamos jugadores sino que nos capacitamos continuamente. Estamos vinculados y tomamos como modelo al Villarreal de España. No es que copiemos en un 100 % lo que hacen ellos pero un 70 % sí porque la idiosincrasia del español es distinta a la del argentino. Con el modelo de captación que tenemos y la metodología de trabajo creo que Adiur es un aeropuerto. Los jugadores llegan, hacen el check in, o se forman, y se van a distintos clubes. La prioridad la tiene el Villarreal pero tenemos muchos jugadores en distintos clubes argentinos (Fabián Soldini).

¿Dónde están los jugadores?

Actualmente hay jugadores nuestros en River, San Lorenzo, Lanús, donde está Maciel, que jugó la final de la Copa Libertadores ante Gremio, Talleres, Newell's, Central y Defensa y Justicia. Tratamos de que nuestros jugadores se vayan a instituciones en las que haya una buena educación, donde se puedan alimentar bien y tengan una forma similar a nuestro trabajo (Soldini).

¿Fue el mejor año en la historia para Adiur?

Seguramente que sí. Los números avalan lo que vos decís, ya que nunca un equipo terminó por encima de Newell's o Central en la tabla acumulada de inferiores y por la gran ventaja que sacó la 6ª campeona. Pero más allá de este número final, que en el mundo del fútbol sorprende, estamos muy confiados en nuestra forma de trabajo por lo cual el resultado viene por decantación y sabíamos que íbamos a pelear los torneos en todas las categorías. Es importante pero creemos más en el proceso para llegar a eso, en la forma de entrenar que tenemos y en nuestro modelo de juego que es lo que nos identifica (Ariel García).

¿Qué diferencia notan en el modelo de juego con respecto a los clubes que se enfrentan?

Tenemos diferencias de conceptos en el inicio de juego. Son muy amplios los conceptos. Tratamos de tener la pelota la mayor cantidad de tiempo posible, tratando de llegar al área rival con mucha gente pero siempre respetando el elemento del juego que es la pelota. Intentamos no cambiar nuestra idiosincrasia a pesar del contexto y de las canchas donde nos toca jugar. De visitante, hasta hace unos años, nos costaba un poco más porque entrenamos en una cancha de primer nivel con césped sintético profesional. Por lo cual tuvimos que tomar algunos recaudos sin dejar de entender que el inicio de juego para nosotros es fundamental. A lo mejor el riesgo del primer pase al marcador central lo cambiamos por saltear la primera línea de presión (García).

¿Qué obras se hicieron últimamente y qué tienen proyectado a corto plazo?

Las obras que se terminaron hace poco fueron la cancha grande auxiliar sintética que está al lado del predio de Plaza. Unos baños en la parte visitante en la cancha oficial donde jugamos lo que lo transformó en una de las canchas más seguras tanto para los árbitros como para los rivales, ya que están completamente divididos. Queremos desarrollar lo mismo para el fútbol infantil, porque lamentablemente en nuestro país tenemos algunos problemas culturales. Además queremos hacer un gabinete escolar y queremos que el chico de Adiur se quede todo el día en el club para ayudarlo a estudiar (García).

¿Cómo convencen al padre de un chico de 14 años para que lo traiga a practicar a Adiur y no lo lleve a Central o a Newell's?

La respuesta tiene que ver con lo que nosotros hacemos en lo cotidiano. Nos manejamos con planteles de entre 20 y 25 jugadores como máximo. Eso es fundamental , porque contamos con los recursos humanos necesarios y con gente capacitada y de hombría de bien para optimizar el rendimiento de cada jugador y eso nos diferencia del resto (García).

Según las estadísticas es una realidad que de cada plantel de Newell's o Central llegan a primera como máximo dos o tres jugadores. Por lo cual con la población que tienen estos clubes, de más de 55 jugadores fichados por división, hay menos chances de llegar. Si está dentro de los 10 mejores lo dejo en los clubes grandes. Pero de lo contrario lo traigo acá antes de que sea tarde. Acá van a tener más posibilidades (Soldini).

¿Es descabellado que Adiur en el futuro partícipe en inferiores de AFA?

Es complicado más que por lo económico por las distancias. Nosotros visitamos amistosamente a clubes como Boca y San Lorenzo y nos ha ido bien. Pero hasta que no haya una regionalización de los torneos como pasa en España y que los ganadores se junten en las finales es inviable. Porque con el reglamento actual de AFA los viajes para los rosarinos son muchos y largos (Soldini).

¿Cuáles son los objetivos en 2018 en el fútbol profesional en el Federal B?

Nosotros siempre vamos a ir por más. Sabíamos que 2017 no iba a ser un año fácil porque el presupuesto de otros clubes era muy superior al nuestro. Por lo cual el objetivo era mantener la categoría. Pensamos para el futuro que a este plantel que está compuesto por un 85 % de jugadores del club, que es un gran capital, lo vamos a reforzar con dos o tres valores en la columna vertebral del plantel y vamos a estar mucho mejor (García).

Y del fútbol infantil, ¿qué visión tienen?

En el club tenemos una pirámide de valores en la que el baby fútbol es lo más importante del club y en inferiores nos nutrimos muchísimo de estos jugadores. Nuestra filosofía y nuestra base arranca desde ahí. Es un orgullo ver cómo los chicos de la categoría 2011 tratan de salir jugando desde abajo (García).

¿Se puede hacer algo para evitar la fuga de jugadores?

Son las reglas del juego. Esta es la ley de la selva. Barcelona le roba a Boca, estos a Newell's o Central y los más grandes de Rosario a los más chicos. Por eso es muy importante que a los jugadores distintos hay que hacerles contrato desde chicos para blindarlos (Soldini).

¿Qué representó para el club tener a dos chicos convocados al Sub 15 de Argentina?

Fue una gran marca para el club que Tiago Geralnik y Gino Infantino hayan entrenado con los chicos que ganaron el Sudamericano de la categoría. Es una gran satisfacción para todos los que trabajamos acá (García).



Un año memorable en las inferioresLa campaña realizada por Adiur en las divisiones inferiores de la Rosarina quedará en el recuerdo. Es que en la tabla acumulada de 4ª a 9ª división finalizó en el segundo puesto con 400 puntos. Jugó 180 partidos, de los cuales ganó 121, empató 37 y perdió solamente en 22 oportunidades. Vale destacar que nunca un equipo que no sea Newell's o Central ocupó alguno de los primeros dos puestos de la tabla acumulada en la historia de la Rosarina. La 6ª división se coronó campeona con 77 unidades. Sobre 30 cotejos ganó 24, empató 5 y solamente perdió uno. Convirtió 63 goles y recibió 14. En el segundo puesto terminó Rosario Central con 52 puntos y tercero Newell's con 48. Además logró tres subcampeonatos (5ª, 8ª y 9ª). Mientras que la 4ª finalizó en el sexto puesto y la 7ª en el tercer lugar."El Federal B es muy difícil"¿Qué sentís después de haber mantenido la categoría en un complicado torneo?La idea desde un principio fue mantener la categoría y después ir viendo si estábamos para algo más. En el medio del torneo perdimos algunos jugadores importantes y tuvimos que darles rodaje a varios juveniles.Arrancaron con una gran victoria por 3 a 0 ante Unión de Totoras y con el paso de las fechas el equipo se fue desinflando, ¿a qué se lo atribuís?Empezamos bien el torneo, después perdimos en Rafaela en un partido polémico y ahí entramos en un bache, con algunas derrotas consecutivas. Como te dije antes, se nos complicó al perder a jugadores importantes del plantel.Cuando ves los torneos anteriores te das cuenta de que los que pelean son siempre los mismos, Atlético San Jorge, Rivadavia de Venado Tuerto, ¿cómo se hace para competir con equipos que tienen un presupuesto mucho mayor que ustedes y que se pueden reforzar con jugadores de jerarquía?No es fácil, hay instituciones que disponen de una gran cantidad de dinero para traer a cualquier jugador. Nosotros nos fuimos amoldando a las circunstancias que íbamos atravesando. Tengo que agradecer el apoyo de la dirigencia, que estuvo con nosotros en todo momento. Afortunadamente pudimos mantener la categoría, que no es poco teniendo en cuenta la clase de rivales que enfrentamos.Si tuvieras que hacer un balance del torneo, ¿qué virtud podés destacar del equipo y cuál fue el mayor déficit que no lograron superar?Como virtud quiero destacar la fortaleza del grupo para revertir situaciones adversas. Este año se implementó un taller de psicología (a cargo de Lorena Alarcón) que le sirvió mucho a todo el grupo. En la última parte del torneo apareció la presión por el tema del descenso y ese apoyo nos ayudó a superar el momento. El grupo tuvo un cambio importante y lo terminaron traduciendo en el campo de juego. Si te tengo que nombrar algún déficit, puede ser el hecho de que no pudimos mantener una base y tuvimos que reemplazarlos con jugadores muy jóvenes que quizás no estaban acostumbrados a jugar un torneo tan difícil como es el Federal B. Lo bueno es que ya van a estar preparados para volverlo a afrontar en el futuro.Ya se está terminando el año y empiezan a proyectar el 2018, ¿ya tienen algún objetivo planteado para la próxima temporada?Por lo pronto vamos a jugar algunos amistosos antes de terminar el año y después veremos qué sucede. Hay que resolver algunas cuestiones contractuales y ver cómo se arma el equipo. La idea del club es seguir apostando a los juveniles y, en ese sentido, la experiencia de este año fue muy productiva. Todavía estamos festejando la permanencia en el Federal B y ya habrá tiempo de pensar en lo que viene."Hay buen material"En tu época como jugador, en Newell's tuviste a Marcelo Bielsa como DT, ¿cómo fue esa experiencia?Fue una época muy linda, yo jugué de 1983 a 1989 en Newell's. Estuve en todas las divisiones y llegué a primera. Tenerlo a Bielsa como técnico fue una experiencia muy linda, él sabe sacarte un plus que ni vos sabés que tenés, esa es la principal característica que te puedo destacar. También tuve a Griffa, Solari, Capitano, por suerte he estado con entrenadores muy buenos.Hace unos años estuviste trabajando en el departamento médico de Newell's y hoy te encontrás en una faceta distinta que es la de director técnico, ¿por qué decidiste este cambio de rubro?Tuve que dejar el fútbol por una lesión y después me recibí de traumatólogo. En 2004 me llamó Bielsa para ser su colaborador y estuve con él tres años. En 2007 me fui con Javier Torrente a Paraguay y cuando volví hice el curso de técnico y actualmente estoy dirigiendo la primera local de Adiur.¿Cuánto hace que llegaste a Adiur y con qué club te encontraste?Hace un año que estoy acá y me asombró lo que encontré. Las instalaciones son excelentes y ayudan mucho a trabajar con comodidad con los chicos.En cuanto a lo futbolístico, ¿qué análisis hacés del rendimiento que tuvieron en el Molinas?Fue una buena temporada, el equipo jugó bien y se formó un grupo con muy buenos jugadores.A Adiur le fue muy bien esta temporada en las categorías menores, ¿te deja tranquilo saber que hay buen material para utilizar en un futuro en el primer equipo?Desde que yo agarré el equipo, la idea fue tomar muchos jugadores de inferiores y mezclarlos con algunos chicos del Federal B. Me parece que hay una muy buena proyección de cara al futuro.¿Cómo ves la actualidad de la liga rosarina? ¿Sigue siendo tan competitiva como lo fue hace varios años, cuando había jugadores que terminaban en Europa?Sigue teniendo un nivel muy alto. Hay equipos con un muy buen nivel de jugadores y una buena calidad de entrenadores. Se mejoró mucho el juego y ya pasó la etapa en la que los equipos ganaban por el factor suerte, hoy por hoy hay que hacer méritos para lograr los triunfos."Los chicos tuvieron un año tremendo"Debés estar muy feliz por el logro histórico que conseguiste con la sexta división de Adiur, ya que les sacaste 25 puntos de ventaja a clubes como Central y Newell's...El año que hicieron los chicos fue tremendo, tuvieron un crecimiento futbolístico muy grande desde que comencé a trabajar con ellos. Los chicos demostraron muchas ganas de crecer, nunca perdieron las ganas de aprender y siempre fueron por más. Cuando llegué, a este grupo se le habían ido seis futbolistas y contábamos con trece jugadores de campo y dos arqueros. Ahí la categoría se empezó a armar y fueron adoptando el objetivo de ganar como un hábito natural.¿Podés nombrar algunos jugadores que tuvieron una gran evolución este 2017?Es muy difícil nombrar sólo a algunos. Los chicos tuvieron un crecimiento notable. El equipo estuvo afianzado en su líder Giuliano Angellotti, el capitán, un pibe con una capacidad de interpretación que me asombra. También destaco la consolidación de un central zurdo como ya no hay, como Nicolás Meriano; la capacidad goleadora de Facundo Gastaldi y también el aporte de Celso Zacarías, un chico que ya debutó en el Federal B y es un diamante en bruto.Debe ser un lujo para los chicos tener a un técnico como vos, que tenés tanta experiencia en inferiores y también estuviste dirigiendo en primera división...Se debe en gran parte a la gente que comanda los destinos de Adiur. Trabajé seis años en inferiores de Newell's, también dirigí un campeonato en primera y de ahí en más hablé con Fabián Soldini, que lo conozco hace mucho tiempo, y le dije que me quería reinsertar de nuevo en el fútbol. El me abrió las puertas y me dio la chance de trabajar con esta categoría. Yo tenía ganas de volver a sentirme importante como entrenador y acá lo logré.Los técnicos destacadosLa temporada futbolística de Adiur tuvo un saldo más que positivo. Principalmente por la histórica campaña conseguida por la categoría 2000, a cargo de Gustavo Raggio, que se consagró campeona absoluta de la sexta división, sacándoles más de 25 puntos a clubes como Central y Newell's. Pese a no pelear el torneo, el andar de Adiur en el Federal B terminó con un soplo de alivio. El equipo dirigido por Hernán Pennesi tuvo un camino irregular pero el grupo apretó los dientes, defendió la camiseta a capa y espada y terminó logrando la salvación del descenso en una competencia que es cada vez más dura y pareja. En la primera local, el naranja tuvo un buen certamen, pudo consolidar y apuntalar el nivel de varios jugadores jovenes. Fernando Bacci, DT de la divisional, fue dirigido por Marcelo Bielsa cuando jugó en Newell's y trató de inculcarles a sus dirigidos todo lo aprendido.