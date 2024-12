Nazareno Funez tras el ascenso: "Sueño con ganarme el apoyo del hincha de Newell's"

El momento donde el éxito y los triunfos tocan la puerta de los jugadores de fútbol muchas veces ayuda a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro. Esa parece ser la situación de Nazareno Funez, quien tras el ascenso con San Martín (SJ) el último fin de semana no dejó de recordar su amor por la entidad del Parque. "Soy hincha de Newell's y sueño con ganarme el apoyo del hincha, con sentirme importante en mi club porque es el lugar donde me crié. Todo llega a su tiempo y si las cosas tienen que ser bienvenido sea o se dará más adelante. Cuando uno es hincha le tira mucho estar en ciudad y en el club que ama", se sinceró.

Sobre el logro del conjunto sanjuanino, el delantero contó sus sensaciones. "Siento mucha felicidad por lo logrado, estoy muy contento, me siento pleno después de cumplir un objetivo no sólo personal sino también grupal. Necesitaba volver a sentirme importante, tener minutos y deseaba ser parte de la historia de un club , objetivos que, gracias a Dios, se terminaron dando. Es una alegría enorme haber puesto a San Martín nuevamente en primera", sostuvo en diálogo con Ovación .

El premio extra fue ser una de las figuras y goleador del equipo. Al respecto, dijo: "Haber quedado como goleador del equipo fue una satisfacción enorme porque vine con ese objetivo. Sabía que estando sólo seis meses en el club era una meta difícil porque ganarse el lugar entre los titulares lleva cierta cantidad de partidos y empezar a hacer goles también. Venía de convertir cuatro goles en seis meses, primero me gané ese lugar dentro de el once inicial y finalizar con diez goles en el semestre es algo impresionante por todo lo que trabajé".

En la recta final de la Primera Nacional, cuando más lo necesitaba el equipo, una apendicitis hizo que su participación en la final ante Gimnasia de Mendoza se vuelva casi imposible. Pero sus ganas y el esfuerzo doblegaron los dolores y el post operatorio. "La operación fue un antes y un después, se me bajó la persiana, me habían dado de 25 a 30 días para volver a practicar de manera normal y jugar. A los diez días me sentí bien y lo hablé con los médicos para poder empezar a entrenar de vuelta. Me fui preparando, entrené doble turno todos estos días con mi profe personal Nicolás y con los preparadores físicos del club", relató.

En cuanto a la preparación para el choque definitorio expresó: "A los quince días me metí al grupo a cuatro de la final. Me sentía muy bien, el técnico confió en mí, me hizo concentrar y por suerte se dio un final hermoso en lo personal y en lo grupal".

El futuro es otro de los temas a definir en la vida de Nazareno. La Lepra tiene chances de repescarlo, aunque se encuentra muy cómodo en San Juan. "Hablar de un futuro se hace difícil cuando hay temas contractuales de por medio. Uno no tiene la última palabra o no toma esas decisiones al ciento por ciento. Estoy muy feliz y contento en San Juan, donde encontré mi lugar, la gente me quiere mucho y me volví importante para el grupo".

Como hincha Leproso ve con buenos ojos este proceso que se inicia en el Parque de la Independencia de la mano de Mariano Soso y está en contacto permanente con sus excompañeros. "No hablé con nadie sobre el regreso, sí me mandó felicitaciones el Memo Borghello, y me dijo que estaba muy contento. Con Mariano (Soso) no hablé pero obvio sigo todos los partidos de Newell's. Sólo me perdí el último porque coincidían con nuestros festejos. Por lo que pude hablar con los chicos, están entusiasmados con la nueva idea, con empezar este proyecto de buena manera y esperemos que sea lo mejor para Newell's", concluyó.