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Mundial: Infantino apareció en el vestuario de Irán y los jugadores no ocultaron las críticas

El presidente de la Fifa agradeció a los persas "enviar un fuerte mensaje al mundo", pero el DT aclaró que son "la selección más oprimida del Mundial"

16 de junio 2026 · 11:08hs
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Gianni Infantino

AP

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, apareció en el vestuario de Irán tras su debut en el Mundial 2026.

El rol de Irán en este Mundial 2026 trasciende al terreno del fútbol debido al conflicto del país persa con Estados Unidos, anfitrión de esta Copa del Mundo. En su debut, con el apasionante empate 2-2 ante Nueva Zelanda, se vivió un clima particular tanto dentro como fuera del campo de juego, incluso con la visita de Gianni Infantino en los vestuarios.

Luego de la igualdad ante los neozelandeses, algunos jugadores de Irán hablaron ante los medios y manifestaron su malestar por las insólitas medidas de migración que deben afrontar para ingresar a Estados Unidos.Todo es un desastre para nosotros. No es lo correcto, pero no seguimos las excusas. Solamente seguimos para adelante”, afirmó Mehdi Taremi, capitán iraní.

Unos minutos más tarde, el presidente de la Fifa se presentó en el vestuario de Irán y habló ante toda la delegación. “Ustedes les demostraron a sus familias, sus amigos, su gente y al mundo que están en la Copa del Mundo para jugar. Entiendo lo que están pasando, pero son más fuertes que todo. “Están enviando un fuerte mensaje para el mundo”, expresó Infantino.

Iran Mundial 2026
Irán empató 2-2 con Nueva Zelanda este lunes en Los Ángeles.

Irán empató 2-2 con Nueva Zelanda este lunes en Los Ángeles.

Inmediatamente después, el director técnico iraní, Amir Ghalenoei, no se guardó sus palabras, agradeció el recibimiento del mandatario de la Fifa y aclaró: “Sé que no es fácil tenernos aquí. Pero déjeme hablarle desde el punto de vista humano y técnico. Somos la nación más oprimida del Mundial por las condiciones que han creado para nosotros, que son una clara injusticia para este equipo”.

Las críticas de los jugadores de Irán

En la zona mixta de medios en el estadio de Los Ángeles, Taremi dio sus sensaciones sobre las desventajas que padece Irán en esta Copa del Mundo, pero resaltó: “Tenemos esperanza para los próximos dos partidos y vamos a hacer lo mejor por nuestra gente para llevarle alegría a nuestros aficionados”.

Junto al capitán, Mohammad Mohebi, quien anotó el segundo tanto iraní ante Nueva Zelanda, también manifestó su descontento: “Yo creo que deberíamos venir aquí -Los Ángeles- dos días antes del partido, pero empezamos el viaje ayer, creo que a la mañana, y llegamos tarde. Fuimos directamente al campo de entrenamiento y nos cansamos”.

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“Se supone que deberíamos llegar dos días antes del partido. Yo creo que este tipo de cosas no son justas. Necesitamos tener una competencia justa”, aseveró el futbolista sobre la exigencia de su seleccionado de ingresar a Estados Unidos con un permiso especial exclusivamente para el día, por lo que regresan a México inmediatamente.

Taremi iran Mundial 2026
Mehdi Taremi y Amir Ghalenoei, capitán y entrenador de Irán en conferencia de prensa.

Mehdi Taremi y Amir Ghalenoei, capitán y entrenador de Irán en conferencia de prensa.

El mensaje de Infantino y el reclamo de Irán

Al presentarse en el vestuario, Infantino valoró la actitud de los jugadores iraníes para “demostrarle al mundo” que están en el Mundial para competir y que “envían un fuerte mensaje” para todos. “Esta noche unieron a todo el estadio aquí detrás de ustedes. Muchas gracias. Si el técnico necesita un delantero, yo vengo para el próximo partido a jugar con ustedes”, bromeó Infantino para distender el tenso clima entre Irán y la Fifa.

Tras las palabras del mandatario de la Fifa, el entrenador Ghalenoei fue contundente al expresar su preocupación sobre los inconvenientes logísticos que enfrenta la delegación, así como la ausencia de las autoridades por dificultades con las visas rechazadas. Por eso, calificó a Irán como “la selección más oprimida del Mundial”.

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“No tenemos al presidente de la Federación con nosotros, no tenemos al team manager con nosotros aquí ni al equipo de comunicación. Miembros del staff técnico están haciendo ese trabajo. Es una injusticia. Necesitábamos dos semanas de adaptación porque la diferencia horaria con nuestro país es de 10 horas y media. No quieren que vengamos dos días antes. Después del partido necesitamos recuperación pero no podemos porque tenemos que subir ya al avión de vuelta. Y lo mismo para el próximo partido”, remarcó el DT.

Infantino en el vestuario de IRAN

Un claro pedido a la Fifa

Sin dudar, Ghalenoei se animó a realizar un pedido para Infantino y reclamó: “Espero que la Fifa actué con un poco más de fuerza para que el equipo no sea faltado al respeto porque hemos aprendido de ti que el fútbol es un espacio de humanidad, pero el anfitrión nos ha quitado un poco de esa humanidad y placer”.

“Esto solo es el principio del Mundial, están escribiendo la historia, todo el mundo está mirándolos. Sigan jugando con el corazón por sus familias, sus amigos y su gente. Todo el mundo está enamorándose de Irán. Vamos, son más fuertes que todo”, repitió Infantino.

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