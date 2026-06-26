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Mundial 2026: qué partidos se juegan este viernes 26 de junio y cómo está cada grupo

La tercera fecha cerrará los Grupos G, H e I de la Copa del Mundo. Así llegan las selecciones que todavía pelean por un lugar en los 16avos de final

26 de junio 2026 · 10:37hs
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Apasionante jornada en el Mundial 2026

Apasionante jornada en el Mundial 2026, donde varias selecciones de renombre se juegan su continuidad

Llega una jornada decisiva para varias selecciones en el Mundial 2026. Este viernes 26 de junio se disputarán los seis partidos correspondientes a la tercera y última fecha de los Grupos G, H e I, que definirán los nuevos clasificados a los 16avos de final de la Copa del Mundo que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Como sucede en todas las definiciones de la fase de grupos, los partidos de cada zona se jugarán en simultáneo para garantizar igualdad de condiciones y evitar ventajas deportivas.

Con la mitad de los 12 grupos ya resueltos, todas las miradas apuntan a estas tres zonas, donde ninguna selección perdió las posibilidades matemáticas de avanzar de manera directa o como uno de los mejores terceros.

Grupo I: Francia y Noruega ya avanzaron, pero buscan terminar primeros

El Grupo I ya definió a sus dos clasificados a los 16avos de final. Francia y Noruega aseguraron el pase, aunque todavía resta conocer cuál de las dos selecciones finalizará en el primer puesto.

Los Galos necesitan sumar para conservar el liderazgo, mientras que los Vikingos buscarán una victoria para intentar quedarse con la cima del grupo.

La pelea se traslada ahora al tercer lugar. Senegal e Irak todavía mantienen una mínima posibilidad de clasificar como uno de los mejores terceros del torneo.

Los africanos parten con ventaja gracias a una diferencia de gol de -3, mejor que el -6 de los asiáticos, aunque ambos necesitan ganar por una amplia diferencia y esperar otros resultados para clasificar como uno de los mejores terceros.

>> Leer más: Histórico triunfo de la Ecuador de Beccacece sobre Alemania: se clasificó a la siguiente fase

Grupo H: mucha paridad entre todos

El Grupo H ofrece una de las definiciones más atractivas de la jornada. España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita llegan a la última fecha con posibilidades de clasificar a los 16avos de final.

Ningún equipo aseguró su boleto ni quedó eliminado, por lo que los dos partidos definirán tanto los clasificados como el orden de las posiciones.

Además, esta zona despierta un interés especial para Argentina, ya que el rival del seleccionado campeón del mundo en la próxima ronda saldrá de este grupo.

España depende de sí misma para terminar primera.

Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, necesita sumar frente a los españoles para mantenerse en carrera. Un empate puede alcanzarle para terminar segundo si Cabo Verde y Arabia Saudita igualan con la misma o menor cantidad de goles. También podría avanzar como uno de los mejores terceros, aunque dependerá de los resultados de las otras zonas. Una victoria asegura la clasificación de la Celeste, mientras que una derrota la dejará eliminada.

Grupo G: las cuatro selecciones todavía pueden clasificar

El Grupo G llega completamente abierto a la última fecha. Las posiciones antes de los partidos son:

  • Egipto: 4 puntos.
  • Irán: 2 puntos.
  • Bélgica: 2 puntos.
  • Nueva Zelanda: 1 punto.

Las diferencias son mínimas y las cuatro selecciones conservan posibilidades matemáticas de avanzar a los 16avos de final. Egipto necesita ganar para asegurar el primer puesto sin depender de otros resultados. También se clasifican con una igualdad, ya sea como líder o escolta de la zona, y una derrota lo podría dejar entre los mejores ubicados de los terceros.

Irán y Bélgica buscarán una victoria que les permita acceder directamente a la siguiente ronda, sin pensar en la tabla de los terceros. Estos dos y para este último caso, pueden clasificar con el empate, aunque tendrán que mirar de reojo los demás grupos.

Por su parte, Nueva Zelanda está obligada a ganar para mantener sus chances de seguir en competencia.

A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial 2026

La decimosexta jornada de la Copa del Mundo 2026, este viernes 26 de junio, contará con seis partidos de tres grupos que se jugarán de la siguiente manera:

Partidos del Grupo I

  • A las 16: Francia vs. Noruega - DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.
  • A las 16: Senegal vs. Irak - DSports.

Partidos del Grupo H

  • A las 21: España vs. Uruguay - DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.
  • A las 21: Cabo Verde vs. Arabia Saudita - DSports.

Partidos del Grupo G

  • A las 00: Egipto vs. Irán - DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.
  • A las 00: Bélgica vs. Nueva Zelanda - DSports.

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