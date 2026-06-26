Qué pasó en Blender: reclamo en vivo, despidos y apagón del streaming

La conductora Fiorella Sargenti denunció al aire que alrededor de 20 trabajadores fueron desvinculados por reclamos salariales y el programa fue interrumpido

El canal de streaming Blender fue escenario de tensión el jueves por la noche. Durante el programa “Último aviso”, la conductora Fiorella Sargenti interrumpió el desarrollo del ciclo para anunciar que la empresa había despedido a varios compañeros por realizar un reclamo salarial.

"Perdón chicos, los tengo que molestar para que no queden afuera de todo. Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestros salarios y los aumentos" , expresó la periodista el aire.

"Estarán todos de acuerdo que no podemos seguir haciendo el programa así. Esto está charlado con nuestros compañeros de técnica y todos. No podemos. Hay guardias esperándonos afuera", agregó.

"Blender" Porque en la mitad de la transmisión de su programa diario "Último Aviso", Fiorella Sargenti, acaba de anunciar que se cancela la emisión porque acaban de despedir a muchos compañeros del canal por reclamos salariales. "Hay guardias esperándonos afuera", señaló. pic.twitter.com/bVil7zKotE

“No es bait. Supongo que no nos verán mañana, pero no podemos. Porque si tocan a uno, tocan a todos, es así como funciona la solidaridad laboral”, aseveró Sargenti. Después de pedir disculpas a la audiencia, se cortó la transmisión y el canal quedó en silencio. El viernes tampoco comenzó la programación.

El conflicto laboral en Blender

De acuerdo con información publicada por el medio Perfil, el conflicto se desencadenó luego de que los trabajadores reclamaran a la empresa el cumplimiento de acuerdos salariales establecidos a finales del 2025. La respuesta de la empresa fue el despido de alrededor de 20 empleados.

El dueño de Blender actualmente es Augusto Marini, también a cargo del canal de streaming Carajo, identificado con el oficialismo nacional y en el que participan figuras cercanas al gobierno de Javier Milei. Recientemente, se dio a conocer que sería el elegido para quedarse con la operación del Canal de la Ciudad de Buenos Aires.

La situación generó repercusiones inmediatas en redes sociales, donde circuló intensamente el recorte donde Sargenti interrumpe el programa en solidaridad.