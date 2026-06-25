Mundial 2026: qué partidos se juegan este jueves 25 de junio y cómo está cada grupo

La Copa del Mundo entró en etapa de definiciones y se definirán a los clasificados de los grupos D, E y F para los 16avos de final

Las selecciones de Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece definen su clasificación a la próxima ronda

El Mundial 2026 entra en una jornada decisiva. Este jueves 25 de junio se disputarán seis partidos correspondientes a la tercera y última fecha de los Grupos D, E y F, que determinarán a los últimos clasificados a los 16avos de final de la Copa del Mundo que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Como ocurre en todas las definiciones de la fase de grupos, los encuentros de la misma zona se jugarán en simultáneo para evitar ventajas deportivas y garantizar una resolución pareja de las posiciones.

A falta de esta última fecha, diez selecciones jugarán en esta jornada con chances de avanzar a la fase eliminatoria.

La primera definición de la jornada llegará con los partidos del Grupo E, donde Alemania ya aseguró el primer puesto y afrontará su último compromiso frente a Ecuador.

El equipo dirigido por el rosarino Sebastián Beccacece necesita una victoria para seguir con chances concretas de clasificación mientras que el empate y la derrota los deja eliminados. Un triunfo le garantizaría, como mínimo, un lugar entre los mejores terceros y podría incluso darle el segundo puesto si Curazao derrota a Costa de Marfil.

En paralelo, Costa de Marfil llega en una posición más favorable. El empate le alcanza para asegurar la segunda ubicación del grupo. Si pierde, dependerá de los resultados de los otros grupos para mantenerse entre los mejores terceros.

Curazao también mantiene opciones. Una victoria lo dejaría en condiciones de avanzar como segundo o tercero, según cómo termine el duelo entre alemanes y ecuatorianos.

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Grupo F: Países Bajos, Japón y Suecia se juegan todo

La definición del Grupo F también promete tensión. Túnez, que perdió sus dos primeros encuentros, ya quedó sin posibilidades de clasificación y cerrará su participación frente a Países Bajos.

La selección neerlandesa intentará quedarse con el liderazgo de la zona, por lo que una victoria lo dejaría bien encaminado a la espera de lo que haga Japón. Además, con el empate le bastará para pasar como primero o segundo.

Al mismo tiempo, Japón y Suecia protagonizarán un duelo clave por el pase a los 16avos de final. Tanto japoneses como suecos dependen de sí mismos. Un empate les permitiría avanzar de ronda, aunque ambos buscarán una victoria para evitar cálculos y asegurar una mejor posición en el cuadro eliminatorio.

Grupo D: Paraguay busca avanzar ante Australia

La última definición de la jornada estará centrada en el Grupo D. Estados Unidos ya aseguró el primer puesto y cerrará su participación frente a Turquía, que quedó eliminada tras las derrotas en las dos primeras fechas.

La atención estará puesta en el choque entre Australia y Paraguay, donde el equipo dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro buscará asegurar su clasificación.

La selección paraguaya necesita ganar para quedarse con el segundo puesto del grupo. Si empata o pierde, deberá esperar la tabla de los mejores terceros para conocer su destino. Sin embargo, una igualdad lo dejaría prácticamente en los 16avos de final.

A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial

La decimoquinta jornada de la Copa del Mundo 2026, este jueves 25 de junio, contará con seis partidos de tres grupos que se jugarán de la siguiente manera:

Partidos del Grupo E

A las 17: Alemania vs. Ecuador - DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.

A las 17: Costa de Marfil vs. Curazao - DSports.

Partidos del Grupo F

A las 20: Países Bajos vs. Túnez - DSports.

A las 20: Japón vs. Suecia - DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.

Partidos del Grupo D