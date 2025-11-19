La Capital | La Ciudad | Rosario

Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Se trata de una enfermedad grave en menores de 5 años, más frecuente en verano. El Hospital de Niños Zona Norte es uno de los centros donde se realiza este ensayo clínico

Por Florencia O’Keeffe

19 de noviembre 2025 · 08:22hs
Los niños con síndrome urémico hemolítico necesitan internación. Es una enfermedad grave. 

El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una enfermedad severa que afecta en especial a niños menores de 5 años, aunque cualquiera puede padecerla. En los más chicos puede dejar secuelas para toda la vida, y un 3 por ciento de los enfermos fallece. Cada año, en la Argentina, se diagnostican 300 nuevos casos. Las altas temperaturas favorecen la aparición de este síndrome provocado por una bacteria, la escherichia coli. Hasta el momento no existe ningún tratamiento específico. Rosario se suma a la búsqueda de una solución para este problema a través de la participación en un ensayo clínico en fase 3 que intenta demostrar la eficacia de una droga, que debe colocarse en los primeros días de la aparición de la enfermedad.

El Hospital de Niños Zona Norte, perteneciente a salud provincial, se suma a esta experiencia, junto al Sanatorio de Niños, de gestión privada. La investigación culminará en 2026 donde se analizará la información brindada por 21 centros de salud argentinos y otros 8 de Europa. Allí se sabrá si el tratamiento es realmente eficaz.

La Capital habló con Jésica Geuna, médica nefróloga infantil, investigadora principal de este ensayo clínico. La médica, que trabaja en el Zona Norte explicó por qué la Argentina tiene las tasas más altas del mundo de síndrome urémico hemolítico: "Es una enfermedad de alcance mundial pero en nuestro país es endémica. Es siete veces mayor su incidencia que en otras partes del mundo porque el 85 por ciento del ganado argentino tiene esta bacteria en su flora".

Y aunque la carne mal cocida es señalada como la gran responsable de la enfermedad, la especialista dijo que las frutas y verduras mal lavadas, los lácteos que pierden la cadena de frío, la contaminación cruzada (cortar carne cruda con un cuchillo y con el mismo utensilio cortar otros alimentos que se van a consumir), no lavarse las manos correctamente al preparar alimentos o comerlos, y los natatorios donde concurren niños de todas las edades pueden ser fuentes de contagio del síndrome urémico hemolítico.

"Este año aún no tuvimos ningún caso en la salud pública de Rosario, pero el año pasado, ya en septiembre atendimos los primeros pacientes. Tiene un comportamiento bastante cíclico pero es de esperar que con el calor aparezcan casos", destacó la médica.

niños carne picada cruda.jpg

Los síntomas del SUH

"Todo chico con diarrea de dos días o más debe ser visto por un médico. Nunca hay que minimizar este síntoma. En el síndrome urémico hemolítico es la característica principal y la diarrea puede tener sangre o no. Se observan además piel pálida, cansancio, menos diuresis (el niño o niña hace poco pis)", explicó Geuna.

"Generalmente, llegan a la guardia sintiéndose muy mal y quedan internados. Los médicos de Rosario están alertas y sospechan la enfermedad. Cuando les hacemos análisis vemos anemia y plaquetas bajas y muchas veces algún grado de afectación renal", señaló la nefróloga infantil.

"Es una enfermedad grave, por la cual el 3 por ciento de los afectados puede fallecer. Además, el 50 por ciento de los pacientes necesitará diálisis y de ese grupo, un 30 por ciento puede sufrir problemas renales para toda la vida", destacó.

hospital de niños zona norte
En búsqueda de un tratamiento

"Por el momento no hay vacuna ni tratamiento específico", detalló la médica. Por eso cobra especial importancia este ensayo clínico que se lleva adelante en Rosario, entre otras ciudades. "Lo que se hace cuando un niño o niña ingresa a un hospital o sanatorio es darle el sostén que necesita para las funciones que su organismo no puede realizar; habitualmente se requieren transfusiones, diálisis, hidratación especial", comentó.

El ensayo clínico que se lleva adelante está en fase III. "Los resultados de las dos primeras fases, se publicaron en 2024 y mostraron que la droga que probamos no tiene efectos adversos considerables por lo que se avanzó en esta etapa, en la que ya probamos la eficacia", dijo Geuna.

Cada chico que tiene este diagnóstico tiene el tratamiento disponible, pero además, el 50 por ciento podrá recibir esta nueva droga y el otro 50 por ciento placebo, ya que es un estudio a doble ciego, que es la manera correcta de probar si funciona. "En un niño o niña que se interna por SUH se le ofrece en el Zona Norte y en el Sanatorio de Niños esta medicación (endovenosa). Sus padres o tutores que deberán firmar un consentimiento. El ensayo fue aprobado por FDA, por EMA, por ANMAT", describió la especialista.

La nueva medicación es un anticuerpo policlonal que "ataca" a la toxina shiga, que es la que produce la bacteria escherichia coli y que justamente genera enfermedades graves, entre ellas el SUH".

