Morelli, quien había culminado su temporada en la motonáutica, finalmente fue convocado por la Cosud, ya que tenía posibilidades de ser campeón argentino si lograba cierta cantidad de puntos en las dos categorías. Y lo consiguió. Es que el piloto mundialista y campeón sudamericano se quedó por primera vez a lo largo de su carrera con un bicampeonato argentino, cerrando así una temporada más que buena, pues en octubre de 2022 ganó las dos categorías en el Argentino disputado en Formosa; en noviembre del mismo año se impuso en el Mundial de Endurance en Brasil; en febrero de 2023 celebró en Chile y en marzo ganó la fecha del Campeonato Uruguayo. Y ahora cerró su temporada logrando las dos categorías del argentino.

"Estoy muy feliz Cerrar ahora la temporada siendo doble campeón nacional. No me lo esperaba. Es más, no sabía que estaba ahí arriba en cuanto a los puntos. No soy de mirar los puntos, pero cuando me avisaron ahí si me interesó saber qué pasaba", expresó Morelli.

Y agregó: "Estoy contento porque nos pudimos reponer cuando la moto se rompió el sábado en la segunda carrera de cuatro y con la ayuda Isma Banfi y de Emilio Pino que es rival mío, pudimos dejar la moto andando para terminar, y al final poder celebrar el bicampeonato argentino".