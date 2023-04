Motonáutica: el rosarino Leo Morelli cerró la temporada con un segundo puesto en Chile

“Me fui feliz tras el rendimiento del fin de semana. Soy autocrítico y reconozco que por algunos errores en mi manejo no pudimos lograr el título", sostuvo el rosarino Morelli.

Caos en Independiente: "La plata no está y alguien tenía que decirlo"

La dupla Morelli-Pérez, que se formó hace pocos meses, logró su objetivo de ganar la tercera y consecutiva manga de Endurance, pero igualmente no le alcanzó para llegar a la cima y por apenas cuatro puntos se quedaron con el segundo escalón del podio en aguas chilenas. Los ganadores de esta fecha fueron el chileno Pino y el uruguayo Hochmann.

El rosarino Morelli fue el único representante de nuestro país este fin de semana en Chile, donde se disputaron tanto el Campeonato de Circuito de Boyas y de Endurance WCC.

Leer más: Motonáutica: el rosarino Leo Morelli va en busca del triplete en aguas chilenas

“Me fui feliz tras el rendimiento del fin de semana. Soy autocrítico y reconozco que por algunos errores en mi manejo no pudimos lograr el título, perdí el control de la máquina y me fui directo al agua. Ya está, pero como siempre digo o se gana o se aprende. Y esta vez me tocó aprender y con Jonatan hicimos lo mejor que pudimos”, expresó el rosarino Morelli, quien de esta forma le puso punto final a una nueva temporada en la élite de la motonáutica sudamericana.