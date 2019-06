“Si tengo que elegir, Newell’s. El club me dio muchas cosas y hay que ser agradecido en la vida, yo estoy muy contento en Newell’s. Quiero ganarme un lugar y dar lo mejor ahí”, no dudó en responder Aníbal Moreno a la consulta de un periodista catamarqueño que el fin de semana le preguntó por si tuviera que optar por pasar a River (se mencionó el interés, pero sin contactos oficiales) o quedarse en el rojinegro para la Superliga 2019/2020. Un mensaje positivo para los leprosos de uno de los pibes de las inferiores que defiende la camiseta hace 6 años. El mediocampista que deslumbró hace muy poco con la camiseta de la selección argentina Sub 20 antes de pisar la primera división del equipo del Parque, fue homenajeado en su provincia natal por la Cámara de Diputados e incluso un grupo musical le dedicó una cumbia, bautizada “Corriendo, metiendo..., gambeta y ganando”.

El “Colo” Moreno lo llaman quienes lo conocen desde siempre y en la cumbia se refleja en la letra, que se puede escuchar en un video publicado por el diario El Ancasti, en el que Aníbal contesta en forma contundente que su idea es “seguir en Newell’s”, que es desde donde dio el salto a la selección juvenil albiceleste. Y al volver de consagrarse campeón del Sudamericano Sub 20 con la selección debutó con la camiseta rojinegra frente a San Martín de San Juan (3-0 el 25 de febrero) y luego repitió en 2 cotejos, 20’ contra River en el Monumental y 90’ contra Gimnasia en el bosque platense.

Y con tan poco, ya tiene una canción en la que es protagonista. En el video suena al ritmo de cumbia y con imágenes de su golazo a Uruguay en el Sudamericano, un remate igual que sacudió el palo izquierdo del arco de Portugal en el Mundial de Polonia, un par de fotos de su juventud y un abrazo en un gol de Newell’s frente a los sanjuaninos.

“Nacido en el valle de Catamarca...”, “con su zapatazo que fue mortal (un golazo a Uruguay), igual que en el Mundial, que al arco hizo temblar...”, “el Colo Moreno se hace llamar...”, son algunos pasajes de la canción, que concluye: “Corriendo, metiendo..., gambeta y ganando... Moreno explotando está!!!”.

Mientras que la distinción en Catamarca se produjo al día siguiente de presenciar el partido clásico entre Policial-Villa Cubas, en el que se sacó fotos con los hinchas. Le entregaron un diploma por su “destacada carrera deportiva”. El juvenil rojinegro estuvo presente junto a su familia (es el 5º hijo de 6 hermanos) en la Cámara de Diputados catamarqueña.

Ahora debe sumarse al plantel rojinegro a las órdenes de Frank Kudelka con la ilusión de “ganarme un lugar y dar lo mejor”.

Fydriszewski está bien visto

Arsenal ascendió a primera y su entrenador Sergio Rondina fue entrevistado por varios medios, dejó en claro que busca refuerzos y cuando le nombraron la chance de llevarse a Francisco Fydriszewski indicó sin dudar: “Es un delantero al que conozco por mi paso como DT de Argentinos Juniors y claro que me interesa, aunque sé que es difícil que se pueda dar”. Aunque no habría que descartar una operación que incluya a jugadores del equipo de Sarandí, como por ejemplo el lateral Fernando Torrent, de 27 años y nacido en Arrecifes, pero formado en Villa Ramallo, quien jugó 9 partidos en el último torneo de la B Nacional y marcó el gol que lo clasificó a las finales con Sarmiento.