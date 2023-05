Walter Montoya debe pasar por el quirófano por la lesión en el tobillo derecho

Walter Montoya se perderá seguramente lo que queda de la liga porque no se recuperó de la lesión del tobillo ante Talleres, pese a jugar con Platense.

Malas noticias para Walter Montoya . Malas noticias para Miguel Àngel Russo y para Central. El referente auriazul no solo se perderá el encuentro del lunes en Liniers ante Vélez, sino que probablemente se perderá el resto de la liga profesional. Es que el Chaqueño deberá pasar por el quirófano por la lesión sufrida ante Talleres en el tobillo derecho . No es el mismo que el del año pasado, pero lo cierto es que una intervención quirúrgica de esta articulación necesita de un tiempo considerable de recuperación. Se espera el parte oficial, pero está confirmada la baja de una pieza sin dudas clave para el conjunto auriazul.

Montoya se lesionó al comienzo del segundo tiempo del partido en Córdoba ante Talleres, el domingo 30 de abril. Cortó una contra veloz de Rodrigo Garro por el sector derecho de la defensa y en esa acción quedó tendido en el piso. Intentó seguir pero no pudo y lo sustituyeron a los 60 minutos.

Los dolores no solo no disminuyeron sino que se acrecentaron con el correr de los días y en la tarde-noche de este viernes fuentes vinculadas al jugador confirmaron que Montoya deberá pasar por el quirófano. Las especificaciones sobre el porqué de esa decisión no fueron dadas a conocer aún por el club, pero las informaciones recogidas por Ovación indican que el martes podría ser el día elegido para la intervención quirúrgica.