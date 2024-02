Miljevic, el quinto refuerzo, firmó contrato y ya entrenó

Tras este trajín, Miljevic se marchó a Montreal en 2021, donde disputó 35 partidos, convirtió goles y dio muchas asistencias. Luego tuvo un conflicto con la MLS y fue suspendido por “acciones perjudiciales”, que involucraron una participación en un torneo amateur “sin autorización y utilizando un apellido distinto”. Matko decidió volver al fútbol argentino para reescribir todo lo bueno que mostró desde su aparición. Es una apuesta que puede resultar beneficiosa tanto para el jugador como para las aspiraciones rojinegras.

El domingo estuvo viendo a su nuevo equipo en el Coloso Marcelo Bielsa, en la victoria por la mínima ante Belgrano y, ayer mismo, luego de firmar su contrato y superar los exámenes médicos, se sumó a los trabajos junto a sus compañeros. Mauricio Larriera tiene un nuevo soldado para su tropa, que por ahora avanza sólida y a paso firme en la Copa de la Liga.

¿Será el último que se sume? No hay que descartar que se haga un nuevo intento por Juan Manuel Fedorco. El zaguero de 23 años pasó de Nueva Chicago a Independiente, aunque Carlos Tévez sigue sin tenerlo en cuenta. A la lepra le interesa y no hay que dar por caída la posibilidad. Se definirá en breve. Por su parte, se espera que Ramiro Macagno firme la renovación de su contrato hasta el 2026. Y el club informó una salida, que es la de Genaro Rossi a Chaco For Ever, a través de un préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra.

Arranca la reserva

El equipo de Ricardo Lunari debutará a las 17, cuando visite a Unión en el estadio 15 de Abril. El encuentro será transmitido por lpfplay.com. El debut como local, en el predio Jorge Griffa, será ante Central Córdoba, el miércoles 21 de febrero a las 17.