Russo valoró el triunfo ante Arsenal: "En el fútbol argentino nadie te regala nada"

Miguel Russo valoró el triunfo: "En el fútbol argentino nadie te regala nada" El DT canalla valoró la victoria por 2-1 ante Arsenal. Destacó la entrega pese a la altísima temperatura de la jornada que también atentó contra el juego. 12 de febrero 2023 · 20:14hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital. Russo se mostró conforme con la actitud de su equipo.

Miguel Ángel Russo habló con la prensa tras el triunfo por 2-1 en el cambiante partido que disputó su equipo ante Arsenal, en un Gigante de Arroyito abarrotado pese a la altísima temperatura que también atentó contra el juego. El entrenador destacó la actitud de dar vuelta el resultado, tras el tempranero gol de la visita, y sobre todo el valor del triunfo.

"En algunas jugadas estuvimos bien y en otras tenemos que mejorar, la temperatura no era la adecuada y no me gusta regalar un gol de entrada. Dimos vuelta un resultado que hacía mucho tiempo que no pasaba. Lo podíamos haber definido en el primer tiempo. Después agotamos los cinco cambios por necesidad, esperemos que lo de Quintana no sea nada", sintetizó el DT canalla.

"Tenemos que manejar los tiempos, igual erramos mucho en el primer tiempo. Ganar es positivo pero tenemos que seguir mejorando, vamos teniendo niveles parejos. No me gusta el gol de entrada, pero tuvimos calma, pudimos definirlo, después la necesidad de la gente te lleva a querer ganar pero con paciencia y calma", analizó Russo.

"Sabemos lo que es el fútbol argentino, no te regala nadie nada, es muy exigente y difícil. Por suerte nos vamos acomodando. Tenemos gente, se va Alan (Rodríguez, que vio la roja), entra Lucas, son situaciones importantes. Estamos buscando la competencia normal de uno a uno", detalló y a la hora de explicar el ingreso de Montoya en el entretiempo, abundo: "hace seis meses que Montoya no juega o más, va de menor a mayor, lo más difícil es el ritmo futbolístico y se logra jugando, no hay otra manera, tenés que sumar minutos pero tiene experiencia, sabe lo que buscamos".

Russo concluyó resaltando el despliegue de los suyos. "Tienen actitud y vamos cambiando la cabeza con obligaciones y responsabilidad. Hay muchas cosas que mejorar, como cuando no tomamos la decisión adecuada por la necesidad de ganar de la gente, que a veces no te ayuda. Además no es el horario ni el mes ideal, hacía mucho que no jugábamos los domingos y eso también bueno para la gente que colmó el Gigante con 40 grados", explicó. "Antes de arrancar en el cuerpo técnico ya sabíamos que eran 5 cambios cantados. Lo mejor fueron los 25 últimos minutos del primer tiempo. Pudimos hacer tres o cuatro goles, pero tenemos que estar tranquilos cuando empiezan los cambios y el desgaste no es el mismo", cerró Miguel Russo en su contacto con los medios.