El enojo de un jugador de Boca con Miguel Russo que vio todo el Gigante: "¿Por qué siempre salgo yo?"

El futbolista no ocultó su malestar cuando lo reemplazaron en el Gigante, un gesto que enojó al entrenador y su ayudante, Claudio Úbeda

Carlos Palacios hizo un gesto de desaprobación ante Claudio Úbeda cuando Miguel Russo decidió reemplazarlo en el partido entre Central y Boca.

El cuerpo técnico de Boca encabezado por Miguel Russo está molesto y hablará con el mediocampista chileno Carlos Palacios para aclarar la situación vivida en el partido ante Central el domingo en Arroyito, cuando fue reemplazado por Alan Velasco y al salir hizo un gesto de desagrado hacia el cuerpo técnico.

Palacios, de flojísimo rendimiento, se enojó cuando el técnico Miguel Russo ordenó su salida y el ingreso de Alan Velasco, a los 73 minutos. Al cruzar la línea del campo de juego, le reclamó al ayudante de campo, Claudio Úbeda, con un gesto de desaprobación y una pregunta: “¿Por qué siempre salgo yo?”.

Esta acción fue observada por Russo, quien en ese momento no emitió opinión. Sin embargo, ya en el vestuario, el técnico y su ayudante no ocultaron su enojo con Palacios.

Miguel Russo no quiere desacuerdos

El cuerpo técnico encabezado por Miguel Russo quiere mantener la armonía en el plantel y consideran que gestos como el de Palacios en el Gigante no ayudan.

En marzo, cuando el director técnico de Boca era Fernando Gago, Palacios fue sancionado por una fecha y no jugó ante Newell’s por haber llegado tarde a un entrenamiento. Además, desde que llegó a Boca como una gran incorporación casi no rindió y, por el contrario, tuvo muchos partidos muy flojos.

Leer más: El presidente de un grande del ascenso descargó su furia contra sus jugadores: "Parecen señoritas de cabaret"

En Boca se afirma que en esta ocasión no habrá sanción para Palacios, aunque el futbolista chileno no podrá evitar el reproche de Russo y Úbeda que vio todo el estadio de Central y que la televisión reprodujo una y otra vez.