El enojo de un jugador de Boca con Miguel Russo que vio todo el Gigante: "¿Por qué siempre salgo yo?"

El futbolista no ocultó su malestar cuando lo reemplazaron en el Gigante, un gesto que enojó al entrenador y su ayudante, Claudio Úbeda

16 de septiembre 2025 · 16:47hs
Carlos Palacios hizo un gesto de desaprobación ante Claudio Úbeda cuando Miguel Russo decidió reemplazarlo en el partido entre Central y Boca. 

Carlos Palacios hizo un gesto de desaprobación ante Claudio Úbeda cuando Miguel Russo decidió reemplazarlo en el partido entre Central y Boca. 

El cuerpo técnico de Boca encabezado por Miguel Russo está molesto y hablará con el mediocampista chileno Carlos Palacios para aclarar la situación vivida en el partido ante Central el domingo en Arroyito, cuando fue reemplazado por Alan Velasco y al salir hizo un gesto de desagrado hacia el cuerpo técnico.

Palacios, de flojísimo rendimiento, se enojó cuando el técnico Miguel Russo ordenó su salida y el ingreso de Alan Velasco, a los 73 minutos. Al cruzar la línea del campo de juego, le reclamó al ayudante de campo, Claudio Úbeda, con un gesto de desaprobación y una pregunta: “¿Por qué siempre salgo yo?”.

Esta acción fue observada por Russo, quien en ese momento no emitió opinión. Sin embargo, ya en el vestuario, el técnico y su ayudante no ocultaron su enojo con Palacios.

Miguel Russo no quiere desacuerdos

El cuerpo técnico encabezado por Miguel Russo quiere mantener la armonía en el plantel y consideran que gestos como el de Palacios en el Gigante no ayudan.

En marzo, cuando el director técnico de Boca era Fernando Gago, Palacios fue sancionado por una fecha y no jugó ante Newell’s por haber llegado tarde a un entrenamiento. Además, desde que llegó a Boca como una gran incorporación casi no rindió y, por el contrario, tuvo muchos partidos muy flojos.

En Boca se afirma que en esta ocasión no habrá sanción para Palacios, aunque el futbolista chileno no podrá evitar el reproche de Russo y Úbeda que vio todo el estadio de Central y que la televisión reprodujo una y otra vez.

