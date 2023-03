"Messi y la selección me pusieron a entrenar": Del Potro buscará cumplir una promesa

La Torre de Tandil entrena para tratar de jugar el US Open y de ese modo poder cumplir con lo prometido tras la obtención del Mundial de Qatar por parte de Argentina

El ex tenista argentino Juan Martín Del Potro había prometido en la previa a Qatar 2022 que si la selección argentina se consagraba campeón mundial, intentaría disputar el próximo US Open. Ahora, reconoció que buscará cumplirla.

"Si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora (Lionel) Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho", expresó el tandilense en el sitio Tennis News.