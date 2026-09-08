La Capital | Policiales | Mujer

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

Brenda B. fue acusada de aprovecharse de la indefensión de Oscar V., quien estuvo dos días desvanecido en su auto. Usaron sus tarjetas para realizar siete compras

8 de septiembre 2026 · 17:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
Uno de los allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones por el robo a un ingeniero que estuvo desaparecido.

Uno de los allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones por el robo a un ingeniero que estuvo desaparecido.

La búsqueda del ingeniero de 68 años Oscar V. mantuvo en vilo a su familia a comienzos de agosto, cuando perdieron contacto con él luego de que realizara algunos trámites en el macrocentro rosarino. Lo encontraron la noche siguiente dentro de su auto, en una cortada a la altura de Presidente Roca al 1300, con los síntomas de un accidente cerebrovascular (ACV y sSe confirmó entonces que le habían robado la billetera para realizar compras con sus tarjetas. Lo que ocurrió en esa franja de dos días en los que nada se supo de él fue abordado este martes en el Centro de Justicia Penal, donde una mujer trans de 37 años fue imputada por el caso.

De acuerdo con la reconstrucción que realizó la fiscalía, Brenda B. abordó al ingeniero el mismo 6 de agosto en que su familia denunció la desaparición. Entre las 18.20 y las 18.30, según planteó el fiscal Alejandro Caron, la mujer se aprovechó de que la víctima sufriera un accidente cerebrovascular para “tomar control de sus acciones”. Lo llevó en el auto del hombre, un Chevrolet Prisma, hasta el pasaje Espora a la altura del 1300 y le sustrajo la billetera con documentación personal, tarjetas bancarias y el celular, además de 250 mil pesos y mil dólares.

>>Leer más: Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas con el robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Allí, según la acusación, sustrajo las pertenencias de la víctima acompañada de otra persona sin brindarle auxilio, mientras el hombre se encontraba descompensado en el auto.

La mujer fue detenida el viernes pasado por efectivos de la Policía de Investigaciones tras el allanamiento a una casa de Valparaíso al 2700. El mismo día fue apresada otra mujer trans, Ángela C., de 31 años, en la zona de Presidente Roca al 1300, a pasos de donde fue encontrado el hombre, aunque en su caso no se reportaron imputaciones. En el operativo se se secuestraron cinco teléfonos celulares, un posnet de Mercado Pago, US$600 y un automóvil Fiat Palio.

Las compras

La investigación llegó hasta la mujer ahora imputada a partir del rastro de las compras realizadas con las tarjetas bancarias de V. Según se indicó al momento de su arresto, había dos o tres personas utilizando las tarjetas de crédito y débito de la víctima. En varios locales adonde asistieron quedaron registradas por cámaras de seguridad mientras utilizaban los plásticos.

La búsqueda de Oscar V. se activó el jueves 6 de agosto cuando su familia se presentó en la comisaría 2ª a solicitar la búsqueda de paradero. Denunciaron además que había sido víctima de un robo ya que a la cuenta de gmail de la víctima llegaban impactos de consumos con sus tarjetas. Hubo dos versiones sobre la última actividad conocida del ingeniero. Primero se indicó que había realizado una compra de un electrodoméstico en el local Gentile Hogar, de Presidente Roca al 1400. Luego, que había ido a una reunión de trabajo vinculada a una construcciónen un bar de esa cuadra.

>>Leer más: Encontraron desvanecido dentro de su auto en pleno centro a un ingeniero que estuvo dos días desaparecido

La familia pidió la colaboración de la comunidad para encontrarlo. Mientras la policía intentaba ubicar el auto con el sistema Lince, sus hijas revelaron que se estaban realizando compras con sus tarjetas. Una de ellas en la zona de bulevar Seguí y Espinillo, a unas diez cuadras del domicilio de Brenda B. La angustia de la familia comenzó a ceder cuando encontraron a Oscar a las 23 del viernes 7 en el pasaje Espora, a metros del lugar donde lo habían visto por última vez. Estaba sentado en el asiento del acompañante, desvanecido.

Al lugar acudió una ambulancia del Sies y una médica comprobó que estaba bajo los síntomas de un accidente cerebrovascular isquémico. Fue trasladado a un sanatorio particular y con el paso de los días logró recuperarse y declarar ante los investigadores.

De acuerdo con la imputación formulada por el fiscal ante la jueza Luciana Vallarella, entre el 6 y el 7 de agosto la imputada realizó siete consumos y retiro de dinero en diferentes locales comerciales utilizando una tarjeta bancaria de la víctima, mientras que en las mismas fechas intentó realizar otros consumos sin lograrlo.

En la audiencia realizada en la sala 6 del Centro de Justicia Penal, B. fue imputada como coautora de los delitos de hurto calamitoso y omisión de auxilio y como autora de nueve intentos de defraudación con una tarjeta hurtada y siete hechos consumados, además de dos intentos de acceso ilegítimo a un sistema informático. La jueza le dictó la prisión preventiva por un lapso de noventa días.

Noticias relacionadas
Tras impactar contra una columna de alumbrado, Elías Vasquez quedó tendido junto a un cantero de Batlle y Ordóñez al 2500. 

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Los maleantes escaparon antes del amanecer en González Sabathié al 7600.

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

El nuevo régimen penal para menores ya rige y establece una baja en la edad de imputabilidad

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

La víctima falleció en avenida del Deporte y Colastiné.

Una deuda, un robo y una pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?

Ver comentarios

Las más leídas

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Lo último

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

El endeudamiento golpea más fuerte a los hogares pobres y de menores ingresos

El endeudamiento golpea más fuerte a los hogares pobres y de menores ingresos

Diputados: la oposición busca acorralar al gobierno con el endeudamiento familiar y discapacidad

Diputados: la oposición busca acorralar al gobierno con el endeudamiento familiar y discapacidad

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

La profesora de historia, de 39 años, sufrió migrañas, estuvo internada en coma y quedó con una incapacidad del 70%. La Cámara Federal de Rosario acreditó el nexo causal entre la aplicación de la tercera dosis contra el Covid-19 y las lesiones denunciadas.

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario
Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir
Educación

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Por Javier Felcaro
Política

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005
Policiales

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV
Policiales

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

¿Un Rolling Stone en Rosario? La enigmática campaña que ilusiona a la ciudad
Zoom

¿Un Rolling Stone en Rosario? La enigmática campaña que ilusiona a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Ovación
Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Rosario encadena dos clásicos en una semana: ahora es el turno de Central Córdoba-Argentino

Rosario encadena dos clásicos en una semana: ahora es el turno de Central Córdoba-Argentino

Policiales
Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV
Policiales

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

La Ciudad
El vendedor asaltado antes del clásico volvió a Rondeau y Olivé: Más que agradecido a la gente
La Ciudad

El vendedor asaltado antes del clásico volvió a Rondeau y Olivé: "Más que agradecido a la gente"

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo
Policiales

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

A marzo: Argentina cae en todas las materias de las Pruebas PISA 2025
Información general

A marzo: Argentina cae en todas las materias de las Pruebas PISA 2025

Medicamentos para adelgazar: Anmat renovó el alerta por la venta ilegal
Salud

Medicamentos para adelgazar: Anmat renovó el alerta por la venta ilegal

Intento de abigeato en el Gran Rosario: rescatan ovejas robadas y con las patas atadas
La Región

Intento de abigeato en el Gran Rosario: rescatan ovejas robadas y con las patas atadas

Una deuda, un robo y una pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?
Policiales

Una deuda, un robo y una pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?

La Florida como club: más de mil personas hacen deporte en la playa

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

La Florida como club: más de mil personas hacen deporte en la playa

Rosario-Madrid: el vuelo inaugural ya está agotado y el segundo va camino al sold out
La Ciudad

Rosario-Madrid: el vuelo inaugural ya está agotado y el segundo va camino al sold out

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario
La Ciudad

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario

El tiempo en Rosario: martes con sol y la temperatura máxima en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol y la temperatura máxima en ascenso

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Policiales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Fue de terror: declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas
Ovación

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España
Ovación

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera un clásico todas las semanas

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera un clásico todas las semanas"

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell
Información General

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis
Información General

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso
Policiales

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente
Información General

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente