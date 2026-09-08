Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

Brenda B. fue acusada de aprovecharse de la indefensión de Oscar V., quien estuvo dos días desvanecido en su auto. Usaron sus tarjetas para realizar siete compras

Uno de los allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones por el robo a un ingeniero que estuvo desaparecido.

La búsqueda del ingeniero de 68 años Oscar V. mantuvo en vilo a su familia a comienzos de agosto, cuando perdieron contacto con él luego de que realizara algunos trámites en el macrocentro rosarino. Lo encontraron la noche siguiente dentro de su auto, en una cortada a la altura de Presidente Roca al 1300, con los síntomas de un accidente cerebrovascular (ACV y sSe confirmó entonces que le habían robado la billetera para realizar compras con sus tarjetas. Lo que ocurrió en esa franja de dos días en los que nada se supo de él fue abordado este martes en el Centro de Justicia Penal, donde una mujer trans de 37 años fue imputada por el caso.

De acuerdo con la reconstrucción que realizó la fiscalía, Brenda B. abordó al ingeniero el mismo 6 de agosto en que su familia denunció la desaparición. Entre las 18.20 y las 18.30, según planteó el fiscal Alejandro Caron, la mujer se aprovechó de que la víctima sufriera un accidente cerebrovascular para “tomar control de sus acciones”. Lo llevó en el auto del hombre, un Chevrolet Prisma, hasta el pasaje Espora a la altura del 1300 y le sustrajo la billetera con documentación personal, tarjetas bancarias y el celular, además de 250 mil pesos y mil dólares.

Allí, según la acusación, sustrajo las pertenencias de la víctima acompañada de otra persona sin brindarle auxilio, mientras el hombre se encontraba descompensado en el auto.

La mujer fue detenida el viernes pasado por efectivos de la Policía de Investigaciones tras el allanamiento a una casa de Valparaíso al 2700. El mismo día fue apresada otra mujer trans, Ángela C., de 31 años, en la zona de Presidente Roca al 1300, a pasos de donde fue encontrado el hombre, aunque en su caso no se reportaron imputaciones. En el operativo se se secuestraron cinco teléfonos celulares, un posnet de Mercado Pago, US$600 y un automóvil Fiat Palio.

Las compras

La investigación llegó hasta la mujer ahora imputada a partir del rastro de las compras realizadas con las tarjetas bancarias de V. Según se indicó al momento de su arresto, había dos o tres personas utilizando las tarjetas de crédito y débito de la víctima. En varios locales adonde asistieron quedaron registradas por cámaras de seguridad mientras utilizaban los plásticos.

La búsqueda de Oscar V. se activó el jueves 6 de agosto cuando su familia se presentó en la comisaría 2ª a solicitar la búsqueda de paradero. Denunciaron además que había sido víctima de un robo ya que a la cuenta de gmail de la víctima llegaban impactos de consumos con sus tarjetas. Hubo dos versiones sobre la última actividad conocida del ingeniero. Primero se indicó que había realizado una compra de un electrodoméstico en el local Gentile Hogar, de Presidente Roca al 1400. Luego, que había ido a una reunión de trabajo vinculada a una construcciónen un bar de esa cuadra.

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La familia pidió la colaboración de la comunidad para encontrarlo. Mientras la policía intentaba ubicar el auto con el sistema Lince, sus hijas revelaron que se estaban realizando compras con sus tarjetas. Una de ellas en la zona de bulevar Seguí y Espinillo, a unas diez cuadras del domicilio de Brenda B. La angustia de la familia comenzó a ceder cuando encontraron a Oscar a las 23 del viernes 7 en el pasaje Espora, a metros del lugar donde lo habían visto por última vez. Estaba sentado en el asiento del acompañante, desvanecido.

Al lugar acudió una ambulancia del Sies y una médica comprobó que estaba bajo los síntomas de un accidente cerebrovascular isquémico. Fue trasladado a un sanatorio particular y con el paso de los días logró recuperarse y declarar ante los investigadores.

De acuerdo con la imputación formulada por el fiscal ante la jueza Luciana Vallarella, entre el 6 y el 7 de agosto la imputada realizó siete consumos y retiro de dinero en diferentes locales comerciales utilizando una tarjeta bancaria de la víctima, mientras que en las mismas fechas intentó realizar otros consumos sin lograrlo.

En la audiencia realizada en la sala 6 del Centro de Justicia Penal, B. fue imputada como coautora de los delitos de hurto calamitoso y omisión de auxilio y como autora de nueve intentos de defraudación con una tarjeta hurtada y siete hechos consumados, además de dos intentos de acceso ilegítimo a un sistema informático. La jueza le dictó la prisión preventiva por un lapso de noventa días.