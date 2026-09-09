Cayó un hombre por el robo al vendedor de Rondeua y Olivé: ya son tres ladrones detenidos

Raúl B., de 41 años, fue arrestando en la zona oeste de Rosario cuando conducía una motocicleta. Los otros dos fueron demorados el día del hecho

La policía detuvo a una persona por el brutal robo de Rondeau y Olivé

La Policía de Santa Fe atrapó este miércoles a un tercer ladrón por el robo a Nicolás , el puestero de camisetas de fútbol de Rondeau y Olivé, ocurrido minutos antes del último clásico rosarino. En total, ya hay tres aprehendidos por el despiadado episodio del domingo a la tarde.

Tras tareas de investigación, personal de la Brigada Operativa de Respuestas Inmediata (Bori) de la Policía de Investigaciones (PDI) capturó a Raúl Fabián B., un hombre de 41 años, apuntado como uno de los ladrones que arrasó con el puesto de venta de camisetas y banderas de Nicolás Marín , el vendedor de Arroyito que tras difundirse el lamentable episodio recibió la solidaridad de toda la ciudad.

Raúl B. cayó en un operativo de calle realizado en la zona de Eva Perón y Circunvalación , en la zona oeste de Rosario, frente a un reconocido supermercado de la zona. Además de la detención, la policía secuestró una motocicleta marca Keller.

Dos jóvenes fueron detenidos por el robo a un vendedor ambulante en la previa del clásico rosarino . El hecho ocurrió en bulevar Rondeau y Olive, en las inmediaciones del Gigante de Arroyito.

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Según la denuncia del comerciante, un grupo de unas diez personas identificadas con la camiseta de roja y negra descendió de cinco motos sin patente durante un semáforo y le sustrajo parte de la mercadería que tenía para vender.

El vendedor comercializaba indumentaria deportiva del Canalla y estaba acompañado por su hijo cuando sufrió el robo. Las imágenes del episodio se difundieron en redes sociales y generaron un fuerte repudio.

Luego, los agresores escaparon del lugar. Tras recibir el alerta por el asalto, efectivos policiales iniciaron la búsqueda de los sospechosos y una patrulla detectó en Avenida Sabin y Génova a dos jóvenes que coincidían con la descripción de los presuntos autores. Ambos llevaban indumentaria de Newell's y circulaban en una moto negra sin patente.

Cuando los agentes les dieron señal de que se detengan, los sospechosos aceleraron y comenzó una persecución que terminó sobre el viaducto Avellaneda al 480.

En ese tramo, el patrullero logró acercarse a la motocicleta. Los jóvenes intentaron evadir el cerco policial, realizaron una maniobra y chocaron con el espejo del móvil. Como consecuencia del impacto, ambos cayeron al suelo. Una ambulancia llegó al lugar para asistir a los ocupantes de la moto, ambos tenían domicilio en Oliveros.

Uno de los detenidos, identificado como Juan Bautista D.P., de 27 años, sufrió traumatismos de rodilla y mano derechas con herida cortante. Esto llevó a que los médicos lo trasladaran al Hospital Provincial. Su acompañante, Alejandro Sebastián S., de 17 años, presentó traumatismos leves en el codo y el pie derecho y recibió el alta en el lugar del hecho.

Tras el procedimiento, los dos sospechosos quedaron detenidos y fueron trasladados a la Comisaría 16ª. Además, la Policía secuestró una motocicleta Honda XR 150 cc negra sin patente, que quedó a disposición de la investigación.