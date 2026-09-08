El tiempo en Rosario: miércoles con bastante sol y una máxima de 18º

Para el jueves se anticipa buen clima y el viernes tendría muchas nubes, viento y descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 9 de septiembre en Rosario una temperatura máxima de 18º, cielo parcialmente nublado y vientos leves, en vísperas de un jueves con buen clima y de un viernes con muchas nubes, viento y descenso de la temperatura.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del noreste, un registro de 7º y cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 12º. La máxima llegaría a la tarde con 18º y cielo parcialmente nublado, mientras que a la noche la temperatura bajaría a 13º.

Para el jueves se espera un ascenso en las marcas, con 22º de máxima y 9º de mínima. El cielo estaría parcialmente nublado durante toda la jornada.

El viernes habría una desmejora general en las condiciones, con una máxima de 16º, una mínima de 11º y cielo nublado, con probabilidades de fuertes ráfagas de viento desde la tarde.

Para el sábado se anticipan temperaturas más bajas: 11º de máxima y 8º de mínima. El cielo estaría mayormente nublado y con ráfagas fuertes durante todo el día.

El domingo estaría parcialmente nublado con la máxima en 13º y la mínima bajando a 3º.

El lunes estaría mayormente nublado pero con muy poco viento y los registros en suba: 16º de máxima y 6º de mínima.