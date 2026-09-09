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Un dictamen judicial reabre la discusión sobre el parque acuático con obras en marcha

La Municipalidad de Rosario aclaró que la respuesta de la procuradora de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial no frena los trabajos en la costanera norte

9 de septiembre 2026 · 13:45hs
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El parque acuático se proyectó junto a La Florida.

El parque acuático se proyectó junto a La Florida.

El concejal Juan Monteverde anunció este miércoles que volverá a pedir la suspensión provisoria de la construcción del parque acuático en base a un nuevo dictamen judicial a favor del reclamo que hizo meses atrás. Mientras tanto, fuentes oficiales confirmaron que la remodelación de la costanera norte de Rosario sigue adelante.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, le dijo a La Capital que la decisión tomada el último viernes "no tiene ninguna relevancia" en cuanto al desarrollo de las reformas iniciadas en junio pasado. En cambio, el edil opositor consideró que está en condiciones de impulsar una vez más la acción de amparo.

El líder de Ciudad Futura anunció que recurrirá a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. "Ahora presentamos un escrito para que se haga cumplir el efecto suspensivo de la apelación y ordene detener inmediatamente las obras", señaló mediante un mensaje publicado en redes sociales.

¿Qué dice la resolución sobre el parque acuático?

La procuradora de segunda instancia, Mariela Sarrías, concluyó que el reclamo de Monteverde es admisible y debe ser analizado tras el veredicto inicial que habilitó la reanudación de los trabajos a principios de julio. También indicó que esto requiere poner en pausa la reconversión.

Las constructoras Obring SA y De Paoli & Trosce Constructora SRL llevan más de dos meses de labor desde que se adjudicó la licitación con un presupuesto oficial de 13.735.783.582,50 y un plazo de ejecución de 180 días corridos. Al respecto, la fiscal apuntó que la continuidad de estas tareas puede "modificar sustancialmente la situación existente y tornar ineficaz una eventual sentencia favorable" para dejar sin efecto el proceso.

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A la hora de pedir el freno, Monteverde argumentó que la creación del parque acuático y las demás reformas se lanzaron sin pasar por el Palacio Vasallo. "Si al resolver el fondo, se concluyera que el procedimiento seguido requería una intervención del Concejo Municipal indebidamente omitida, la consumación material y jurídica del proyecto podría reducir sensiblemente la eficacia práctica de la sentencia", indica la resolución.

A la hora de repasar la documentación vinculada al tema, Sarrías confirmó que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe aprobó el estudio de impacto ambiental y el plan de gestión ambiental del municipio. El visto bueno se firmó el 13 de agosto para completar uno de los requisitos legales clave de las obras que ya estaban en marcha.

Las obras no se frenan

En diálogo con este medio, Chale confirmó que la remodelación de la costa norte de Rosario sigue en marcha. La semana anterior detalló que la labor avanza sin contratiempos y es posible que el complejo recreativo abra sus puertas a fin de año, tal como pretendían las autoridades del Palacio de los Leones.

El primer capítulo del conflicto en los Tribunales provinciales se cerró el 3 de julio. En esa oportunidad, el juez en lo civil y comercial, Marcelo Quiroga, desestimó la medida cautelar que había pedido el excandidato a intendente para detener los trabajos mientras se discute su legalidad.

A partir de aquel fallo, las empresas a cargo de las obras avanzaron en diferentes frentes. En las semanas siguientes se coordinó un operativo para trasplantar árboles desde la avenida Eudoro Carrasco y llevarlos al Bosque de los Constituyentes.

En el transcurso del último mes, las constructoras también comenzaron a reparar el conducto Piaggio para mejorar el tratamiento de los residuos cloacales en la zona de La Florida y la Rambla Catalunya. Sobre este punto, Chale subrayó que el desagüe "estaba mucho peor de lo que se estimaba" cuando se diseñó el proyecto.

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