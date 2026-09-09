Boca seguirá en la Copa Argentina porque la AFA rechazará el reclamo de Vélez

El reclamo del equipo de Liniers ante el tribunal de disciplina por la inclusión de seis jugadores extranjeros no prosperará y el Xeneize enfrentará a Racing en los cuartos de final

Boca, que anoche le ganó a San Pablo por la Sudamericana, había vencido a Vélez en la definición por penales.

El pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina -clasificó a los cuartos de final- no prosperaría pese a la denuncia por la inclusión de seis jugadores extranjeros ante el equipo de Liniers. El planteo llegó al tribunal de disciplina después del partido y busca que el conjunto Xeneize pierda el encuentro por una infracción en la planilla.

La situación puede derivar en una sanción administrativa, pero se descarta que el tribunal tome la resolución de darle por perdido el encuentro a Boca , de acuerdo a lo informado por fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a Infobae. También sostienen que una infracción en la planilla no alcanza para revertir un resultado deportivo.

Vélez presentó el reclamo porque Boca incluyó seis jugadores extranjeros en la planilla del partido cuando el límite indicado era de cinco. El club pidió la anulación del encuentro y su clasificación en lugar de Boca. De aceptar ese planteo, Vélez enfrentaría a Racing en la próxima instancia.

La nómina Xeneize incluyó a Álvaro Montero, Lozano, Villa, Palacios, Valencia y Ángel Romero. Los seis firmaron la planilla del encuentro ante Vélez, pero cinco participaron del partido, mientras que Romero no ingresó y se quedó en el banco de los suplentes.

Boca superó a San Pablo

Boca le ganó a San Pablo 1 a 0 por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena hizo los deberes de local, en un juego parejo en el que ninguno de los equipos se lució. Ahora, irá con la ventaja a Brasil gracias al gol de Miguel Merentiel, a los 6 del segundo tiempo.

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De esta manera, con una ventaja mínima, Boca jugará el cotejo de vuelta en el vecino país e intentará pasar a las semifinales. El duelo de vuelta se jugará el próximo marte 15, a las 21.30.