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Bares y bodegones notables presentan su oferta para los Suramericanos

Los locales históricos de Rosario le pondrán su sello a la agenda de los juegos con sus platos insignia. Se suma al menú promocional que lanzó la asociación gastronómica junto a la provincia

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

9 de septiembre 2026 · 06:30hs
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La propuesta contempla que cada uno de los 15 bares y restaurantes notables tenga un plato insignia para ofrecer durante los Juegos Suramericanos.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La propuesta contempla que cada uno de los 15 bares y restaurantes notables tenga un plato insignia para ofrecer durante los Juegos Suramericanos.

La gastronomía rosarina tendrá un lugar especial durante los Juegos Suramericanos. Unos 14 bares y bodegones notables de la ciudad se sumarán a la agenda de los Odesur con una propuesta que busca que los visitantes puedan conocer, además de los escenarios deportivos, algunos de los espacios que forman parte de la identidad gastronómica y cultural de Rosario. Se suma al "Menú Suramericano" promocional que lanzó la asociación gastronómica junto a la provincia.

La iniciativa será presentada este miércoles 9 de septiembre a las 9 en El Cairo, con la presencia de los titulares de los locales participantes, autoridades provinciales y municipales y la concejala Anahí Schibelbein, autora de la ordenanza que creó la distinción de bares y bodegones notables.

>> Leer más: Rosario cuenta por primera vez con un catálogo de bares y bodegones notables

Bares y bodegones

La propuesta contempla que cada uno de los 14 establecimientos tenga un plato insignia para ofrecer durante los Juegos, acompañado por información sobre la historia del lugar y las razones por las que fue reconocido como bodegón notable. De esta manera, la intención es que los turistas puedan conocer cada espacio también a través de aquellos platos que forman parte de su identidad.

“Siempre dijimos que esa ordenanza iba mucho más allá de una declaración o un sello. Estamos convencidos que la gastronomía de una ciudad es parte indivisible de su identidad y de su cultura, por eso con ese mismo espíritu con el que en su momento llevamos adelante la normativa aprobada por unanimidad en el Concejo, ahora creemos que estos comercios históricos de Rosario deben tener su lugar en la fiesta del deporte suramericano”, señaló Schibelbein.

Entre las acciones previstas, los taxis de Rosario llevarán en su interior un código QR visible para los pasajeros. Al escanearlo, se podrá acceder a la página del Ente Turístico Rosario, donde estará disponible un mapa con los bares y bodegones notables, sus direcciones y otros datos de interés.

La información también estará publicada en la página oficial de la provincia y será distribuida en los hoteles de la ciudad. La intención es que los visitantes puedan incorporar estos locales a sus recorridos por Rosario y tener información sobre la propuesta gastronómica y la historia de cada uno.

Gastronomía rosarina

La campaña apunta así a transformar a los bares y bodegones notables en parte de la experiencia turística de los Juegos. No se trata solamente de recomendar lugares donde comer, sino de mostrar aquellos comercios que, por su trayectoria, sus platos y su vínculo con la vida cotidiana de la ciudad, forman parte del patrimonio gastronómico rosarino.

La idea es que durante los Odesur quienes lleguen a Rosario puedan tener referencias concretas para armar su propio recorrido. Desde el sándwich de pavita del Junior hasta la paella de La Marina, pasando por los sorrentinos de bondiola braseada de El León o el omelette de pavita de Comedor Balcarce, cada establecimiento tendrá una preparación asociada a su historia.

Los 14 bares y bodegones que participan son El Resorte, Comedor Balcarce, El Rosarino, Junior, El Cairo, Viejo Múnich, Rugantino, Bar Blanco, El León, La Piamontesa, Comedor Banco Nación, La Marina, Vía Apia y La Sede.

La acción se pondrá en marcha con el comienzo de los Juegos y tendrá como objetivo que la llegada de visitantes deje también una mirada sobre la ciudad que exceda las competencias deportivas. La gastronomía funcionará como una puerta de entrada a la historia y la identidad de Rosario, a través de lugares que llevan décadas formando parte de su paisaje.

El lanzamiento de este miércoles tendrá además un cierre particular: Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos, acompañará la presentación junto a los representantes de los establecimientos gastronómicos que forman parte de la iniciativa.

>> Leer más: Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Menú Suramericano

La iniciativa se suma a otra propuesta gastronómica pensada para acompañar los Juegos: el “Menú Suramericano”, acordado entre la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar) y la Secretaría de Comercio Interior de la Provincia. La propuesta estará vigente durante todo el desarrollo de la competencia, del 12 al 26 de septiembre, y busca aprovechar la llegada de visitantes y delegaciones para poner en valor la gastronomía local.

El menú tendrá dos modalidades de acuerdo al tipo de establecimiento. Bares y restobares ofrecerán opciones de carlito, pizza o picada por $25.000, mientras que restaurantes y parrillas podrán presentar propuestas con carnes, pescados o pastas. En este último caso, los valores informados para los menús promocionales se ubican entre $38.000 y $40.000 por persona, con entrada, plato principal y postre. Los detalles pueden encontrarse en este link.

El objetivo de la propuesta es generar una oferta gastronómica accesible y mostrar parte de la identidad culinaria rosarina a quienes lleguen a la ciudad por los Juegos. Los establecimientos adheridos serán identificados como parte del Menú Suramericano y también tendrán material con códigos QR para que los visitantes puedan consultar la agenda de las competencias deportivas.

Entre los establecimientos adheridos al Menú Suramericano se encuentran, en la modalidad Bar/Restobar: Trainera Cocina Vasca, Anajuana, Cholo's Almacén de Comidas, Materia Prima, Helga, Club Fellini, El Bodegón de Charly, Wilfredo, Aromas del Alma, King Beer, Espacio World, Aquabar, Anfibar, Entrerriano, El Tradicional, Bar Lido, La Tagliatta, Bellamuzza, Mercado del Río, Bar Junior, Gran Vía, Evans Gastropub, Piluso, Flora Sunset, La Esquina de Picado, Amanece que no es Poco, Refugio Patagonia La Florida, Nicasio, El Paso Sport, Década y La Vendetta. En la categoría Restaurantes también participan Jama y Jarana, Viejo Balcón, Wembley Restaurante, Don Ferro, El Establo, Riomio, La Cambicha, Viejo Munich, La Farola y Picado Fino Parrilla.

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