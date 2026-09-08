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La Catedral de Rosario lanzó transportes para ver al Papa León XIV en Córdoba

El Sumo Pontífice estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre y desde la ciudad ya planean la peregrinación para verlo de cerca

8 de septiembre 2026 · 18:46hs
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El papa León XIV saluda a su llegada a la plaza de San Pedro en el Vaticano para su audiencia general semanal

Foto: AP/Alessandra Tarantino.

El papa León XIV saluda a su llegada a la plaza de San Pedro en el Vaticano para su audiencia general semanal, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

La Catedral de Rosario organizó una peregrinación para que fieles de la ciudad puedan acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina. La delegación rosarina viajará el 10 de noviembre a Córdoba, segunda escala del pontífice en el país, elegida por su cercanía y por las facilidades logísticas para participar de las actividades previstas.

León XIV permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Su visita marcará el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas: el último pontífice que estuvo en territorio argentino fue Juan Pablo II, en 1987.

En esta oportunidad, León XIV integró a Argentina en su gira por Sudamérica que comienza en Uruguay el 6 de noviembre, pasa el país y termina el 17 de noviembre en Perú. En Argentina estará entre el 8 y 11 de noviembre, desembarcará en Buenos Aires, visitará Córdoba y por último viajará a la Basílica de Luján para cerrar su gira antes de arriba a Perú.

Desde Rosario proyectaron acompañar al Papa en Córdoba y por eso lanzaron una convocatoria desde la Catedral local. "Córdoba está más en el centro del país y puede convocar a fieles del oeste, de Cuyo y del norte argentino. Pienso que esa fue una de las razones", había interpretado el monseñor Eduardo Martín.

El viaje a Córdoba

"Vamos a movilizar a nuestros fieles organizando viajes", había adelantado Martín y a casi dos meses de la visita de León XIV al país, la Catedral de Rosario lanzó la peregrinación de la comunidad y puso a disposición colectivos de ida y vuelta. "Animamos a todos los fieles a participar. Creemos que es una ocasión única poder recibir al Papa y aprovechar su mensaje y los gestos que va a realizar", había afirmado el monseñor en diálogo con LT8.

La propuesta de la Catedral es para el 10 de noviembre cuando el Papa visite Córdoba y con el objetivo de presenciar la misa que oficiará el Sumo Pontífice en la provincia vecina. El paquete incluye viaje de ida y vuelta desde Rosario y tiene un costo de 60 mil pesos. Las inscripciones se realizan en la secretaría parroquial de la iglesia ubicada en Buenos Aires y Córdoba.

Hemos elegido este destino porque, según la información recibida, es el que ofrece mayores facilidades de participación para los peregrinos”, explicaron desde la Catedral de Rosario en el posteo realizado en Instagram.

Además, los organizadores del viaje agregaron que “será una oportunidad para caminar como Iglesia, compartir la fe y vivir de cerca la alegría de encontrarnos con el sucesor de Pedro”.

La visita del Papa en Argentina

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. De acuerdo con el comunicado difundido este miércoles, se trata de una visita de cuatro días luego de su estadía en Uruguay. Argentina no recibe la visita de un Papa desde el viaje que hizo Juan Pablo II en 1987, cuando pasó por Rosario.

>> Leer más: El plan del gobierno provincial para que el papa León XIV pase por Rosario en su visita a Argentina

El Vaticano detalló que el Papa pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján. El estadounidense se quedará en la Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre. Ese día partirá hacia Perú, donde desarrolló la mayoría de su labor como sacerdote.

En Uruguay pasará por Montevideo, Paysandú y Florida y en Perú lo hará por Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

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