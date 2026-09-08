La Capital | Información General | calentamiento global

Una empresa ofrece salvar al planeta del calentamiento global por 10.000 millones de dólares anuales

Stardust Solutions quiere rociar en la atmósfera millones de "sombrillas artificiales microscópicas". Científicos temen consecuencias globales desastrosas

8 de septiembre 2026 · 21:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Una empresa ofrece salvar al planeta del calentamiento global por 10.000 millones de dólares anuales

La empresa Stardust Solutions asegura que tiene un plan para salvar al planeta Tierra del calentamiento global: millones de "sombrillas artificiales microscópicas" rociadas en la atmósfera. La propuesta tiene un costo económico, por supuesto, que sería de 10.000 millones de dólares al año. Pero el precio no es lo que más asusta a la comunidad científica, sino sus impredecibles efectos secundarios; incluso algunos pronostican consecuencias globales desastrosas, incluyendo alteraciones drásticas en los patrones climáticos. Y también hay otro motivo de preocupación: si se pone en práctica, quizás deba mantenerse por siempre para evitar un "calentamiento catastrófico y repentino".

La empresa israelí-estadounidense Stardust Solutions, fundada en 2023 y dirigida por dos físicos nucleares que trabajaron para el gobierno israelí, propone puntualmente tomar un aditivo alimentario y el mineral que endurece las cáscaras de huevo, producir partículas diminutas a partir de ellos, rociarlas en la atmósfera y enfriar el mundo al reflejar la energía del sol, alejarla de la Tierra y devolverla al espacio. La geoingeniería solar busca combatir el calentamiento global atenuando la luz del sol, una tecnología que tiene adeptos pero también muchos detractores.

>> Leer más: Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

Se trata de una versión artificial de un fenómeno natural, que emulan la liberación de dióxido de azufre en las erupciones volcánicas, que pueden reducir temporalmente las temperaturas globales. Ocurrió en 1991, cuando la erupción del Monte Pinatubo en Filipinas produjo un enfriamiento de 0,9 grados durante más de un año.

La empresa produjo dos tipos de partículas: una a partir de sílice amorfa, comúnmente utilizada como aditivo antiaglomerante en alimentos, pasta de dientes y cosméticos. La otra está hecha de un núcleo de carbonato de calcio, el componente principal de las cáscaras de huevo, rodeado por una capa de sílice amorfa. Ambos compuestos se encuentran en la naturaleza, pero pueden crearse sintéticamente.

El director ejecutivo de Stardust, Yanai Yedvab, dijo que cada millón de toneladas de partículas producirían un enfriamiento de 0,9 grados y sería necesario reponerlas anualmente, a un costo de unos 10.000 millones de dólares.

Sin embargo, muchos científicos temen que las consecuencias puedan ser catastróficas.

Temores científicos

El profesor de ciencias geofísicas en la Universidad de Chicago David Keith afirmó que Stardust está “exagerando enormemente al decir que confían en que los riesgos son menores que con el azufre”. Una de las preocupaciones es que las partículas en el aire pueden recoger metales u otras sustancias que pueden causar daño cuando las personas las inhalan.

Stardust aún no sabe a ciencia cierta cómo funcionaría su experimento a gran escala ni cómo podría comportarse la atmósfera y los sistemas terrestres, según la directora ejecutiva de SilverLining, Kelly Wanser. “La geoingeniería solar aborda algunos de los aspectos menos comprendidos del sistema climático”, agregó el profesor de física planetaria en la Universidad de Oxford Raymond Pierrehumbert. Y remarcó que eso solamente se sabría si se pone en práctica.

Hasta ahora, la empresa solamente hizo pruebas de laboratorio.

Y esa es otra de las incertidumbres: la perspectiva del “choque de terminación”, una idea que plantea que la geoingeniería solar no tiene marcha atrás, una vez que se pone en marcha debería mantenerse indefinidamente. Caso contrario, “el mundo se enfrentaría entonces a un calentamiento catastrófico y repentino que se desarrollaría en tan solo unos años”, afirmó Pierrehumbert.

También hay cuestiones éticas complicadas, como quién decide cuándo y cómo se implementa la geoingeniería solar, quién la financia y qué sucede si algunos países se benefician mientras que otros resultan perjudicados.

Noticias relacionadas
El último informe de la Organización Meteorológica Mundial indica un 100% de probabilidad de que El Niño se extienda hasta febrero del año que viene.

La OMM extendió la duración de El Niño intenso, que será un fenómeno "muy fuerte"

los alrededores del coliseo de roma fueron declarados zona roja por la inseguridad

Los alrededores del Coliseo de Roma fueron declarados "zona roja" por la inseguridad

pruebas pisa 2025: argentina cayo en matematica, lectura y ciencias y anoto su peor resultado desde 2006

Pruebas Pisa 2025: Argentina cayó en matemática, lectura y ciencias y anotó su peor resultado desde 2006

Tres recetas fáciles para cocinar en casa con pocos ingredientes

Tres recetas fáciles y caseras para recibir invitados con algo rico

Ver comentarios

Las más leídas

Los departamentos de la Villa Olímpica, a la venta con una financiación a 20 años

Los departamentos de la Villa Olímpica, a la venta con una financiación a 20 años

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Lo último

Una de cada 50 personas tiene ceguera facial: No reconocí a mi novio

Una de cada 50 personas tiene ceguera facial: "No reconocí a mi novio"

La producción industrial sufrió en julio una caída profunda y generalizada

La producción industrial sufrió en julio una caída profunda y generalizada

El básquet rosarino entra en la recta final de un año histórico

El básquet rosarino entra en la recta final de un año histórico

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Romina Diez, diputada nacional y jefa de La Libertad Avanza en Santa Fe, aparece entre los nombres que evalúa el oficialismo
Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Por Javier Felcaro
Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario
La Ciudad

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir
Educación

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género
Policiales

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV
Policiales

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

¿Un Rolling Stone en Rosario?: la campaña que ilusiona a la ciudad
Zoom

¿Un Rolling Stone en Rosario?: la campaña que ilusiona a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los departamentos de la Villa Olímpica, a la venta con una financiación a 20 años

Los departamentos de la Villa Olímpica, a la venta con una financiación a 20 años

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Ovación
Vóley: en el Normal 3 hay futuro nacional por un largo rato

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: en el Normal 3 hay "futuro nacional" por un largo rato

Vóley: en el Normal 3 hay futuro nacional por un largo rato

Vóley: en el Normal 3 hay "futuro nacional" por un largo rato

Rosarino campeón de muay thai y kickboxing busca apoyo para ir al Mundial

Rosarino campeón de muay thai y kickboxing busca apoyo para ir al Mundial

Newells y Central conocen los árbitros para sus partidos por la novena fecha

Newell's y Central conocen los árbitros para sus partidos por la novena fecha

Policiales
Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV
Policiales

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Quiso escapar de dos motochorros, chocó con un poste y murió: piden 18 años

Quiso escapar de dos motochorros, chocó con un poste y murió: piden 18 años

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

La Ciudad
La Catedral de Rosario lanzó transportes para ver al Papa León XIV en Córdoba
La Ciudad

La Catedral de Rosario lanzó transportes para ver al Papa León XIV en Córdoba

Más que agradecido a la gente, dijo el vendedor asaltado antes del clásico

"Más que agradecido a la gente", dijo el vendedor asaltado antes del clásico

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Una de cada 50 personas tiene ceguera facial: No reconocí a mi novio
Información General

Una de cada 50 personas tiene ceguera facial: "No reconocí a mi novio"

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora
La ciudad

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: Es grave ese garantismo bobo
Política

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: "Es grave ese garantismo bobo"

Declaran alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?
La Ciudad

Declaran alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Juicio por la tragedia en la costanera: No buscamos impunidad, dijo la defensa
La ciudad

Juicio por la tragedia en la costanera: "No buscamos impunidad", dijo la defensa

Trasladaron el Día del Empleado de Comercio: cuándo será
Información General

Trasladaron el Día del Empleado de Comercio: cuándo será

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo
Policiales

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

A marzo: Argentina cae en todas las materias de las Pruebas PISA 2025
Información general

A marzo: Argentina cae en todas las materias de las Pruebas PISA 2025

Medicamentos para adelgazar: Anmat renovó el alerta por la venta ilegal
Salud

Medicamentos para adelgazar: Anmat renovó el alerta por la venta ilegal

Intento de abigeato en el Gran Rosario: rescatan ovejas robadas
La Región

Intento de abigeato en el Gran Rosario: rescatan ovejas robadas

Deuda, robo y pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?
Policiales

Deuda, robo y pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?

La Florida como club: más de mil personas hacen deporte en la playa

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

La Florida como club: más de mil personas hacen deporte en la playa

Rosario-Madrid: el vuelo inaugural ya está agotado y el segundo va camino al sold out
La Ciudad

Rosario-Madrid: el vuelo inaugural ya está agotado y el segundo va camino al sold out

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario
La Ciudad

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Policiales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Fue de terror: declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas
Ovación

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España
Ovación

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España