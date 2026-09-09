Central y una práctica en la que un titular en el clásico se entrenó solo en otra cancha

El Canalla continúa con su preparación de cara al choque frente a Tigre del próximo domingo. Ávila estuvo solo y a Marco Ruben no se lo vio

Almirón da indicaciones a sus jugadores en la práctica de Central de este miércoles por la mañana en Arroyo Seco.

Antes de la conferencia de Ángel Di María hubo tiempo para ver un tramo de la práctica. Fue el segundo entrenamiento de Central después del empate en el clásico. El técnico Jorge Almirón comenzó con los trabajos para ver qué equipo pondrá en cancha el próximo domingo ante Tigre.

El dato que llamó la atención fue la ausencia de un futbolista que fue titular en el último partido y que al menos este miércoles se entrenó de manera diferenciada: solo y en otra cancha.

Se trata de Gastón Ávila , autor del gol de Central en el clásico. El Gato se movió en soledad en la cancha principal, mientras el resto lo hacía en la cancha número 2 del predio.

Quedó a la vista que el zaguero central tiene algún problema físico, pero no trascendió ni hubo información oficial sobre su condición. Si no hay un problema importante en el medio, el domingo seguramente volverá a ser de la partida.

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Di María, en el inicio de la práctica canalla. Después de la misma el capitán de Central habló en conferencia de prensa. Celina Mutti Lovera / La Capital

A quienes tampoco se los vio junto al grupo son Marco Ruben y Julián Fernández. La ausencia que más incógnitas genera es la del centrodelantero, que viene de ser titular contra Gimnasia e ingresar en el complemento en el clásico.

Seguramente el máximo goleador canalla tiene un régimen de entrenamientos especial y es probable que haya estado en el gimnasio o en kinesiología, pero lo cierto es que al menos este miércoles no apareció por el campo de juego.

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Julián Fernández no se suma

Julián Fernández viene de unas cuantas semanas de ausencia por una lesión muscular. Su última participación en el partido revancha contra Corinthians, en el que ingresó en el complemento.

En la cancha auxiliar todos trabajaron de manera normal, a excepción de Juan Cruz Komar, Kevin Gutiérrez y Lisandro Duarte. El resto estuvo a disposición de Almirón y sus colaboradores.

Al técnico canalla le quedan varios días para delinear el equipo, aunque se estima que no habrá muchas variantes. La base será la misma que la que viene de jugar el clásico.