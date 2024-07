Méndez: "Nos costó todo el partido y no supimos romper el trámite", dijo el DT de Newell's

“Nos costó mucho la salida de abajo, fue un partido muy difícil y nos costó todo el partido, es un rival complicado y no supimos romper casi nunca el trámite”, confió Sebastián Méndez tras haber tenido su debut como DT de Newell’s en el Coloso, en el 0 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

En DT leproso fue autocrítico: “No circulamos bien la pelota, en el segundo tiempo no nos posicionamos tanto en ataque, en las contras nos complicaron un poco. Es cierto que podíamos haber hecho la diferencia en el primer tiempo y no lo hicimos. Ellos en el bloque de abajo no nos dejaron espacio”.