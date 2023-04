Maxi y un homenaje que será colosal: "Quería jugarlo acá, en el patio de mi casa"

Maxi Rodríguez confió que tuvo la posibilidad de realizar este homenaje a su trayectoria en otro lado, pero el corazón le indicó la dirección de sus orígenes. “No hubiera sido honesto con lo que siento. Yo quería jugarlo acá, en el patio de mi casa, con las dos camisetas que más amo y que me hicieron muy feliz”, remarcó muy emocionado la Fiera en una multitudinaria rueda de prensa que se realizó ayer al mediodía en el campo de juego del Coloso, donde confirmó que invitó a Leo Messi, Marcelo Bielsa y Mario Zanabria, que José Pékerman y el Tata Martino serán los técnicos de los equipos, que Lionel Scaloni y el Gringo Heinze volverán a ponerse los cortos, y que habrá amigos, actores, ex jugadores y destacados futbolistas con los que compartió distintos momentos de su extenso sendero profesional.