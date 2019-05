Maxi viajó para alentar a Liverpool

Cuando Mauricio Pochettino dice que cree que todos los hinchas de Newell's hincharán por él y entiéndase por Tottenham, se equivoca. Maximiliano Rodríguez, el capitán rojinegro y ex compañero de Poche en Espanyol de Barcelona, no lo hará. La Fiera ya aclaró que quiere ver celebrar a los Reds. Y buscará concretarlo en vivo y en directo. Ayer viajó a Madrid.

La Fiera se embarcó al Viejo Continente y subió una foto a las redes sociales, en señal de su expectativa. Maxi fue uno de los invitados por la Uefa para asistir a la final por su pasado en Liverpool, donde jugó entre 2010 y 2012 antes de regresar a Newell's. Es ídolo en Anfield y pertenece al selecto grupo de jugadores a los que la hinchada les dedicó canciones. Por esta razón no estará hoy en la presentación de Frank Kudelka al plantel como nuevo DT leproso.

Hace algunos días, Maxi dijo que "este Liverpool a mí me encanta como juega, la llegada de (Jürgen) Klopp fue clave y tiene un plantel bárbaro. No sale campeón de la Premier porque tuvo adelante a un City impresionante. Llegar a la final de la Champions no es fácil, eliminando al Barsa... Me encantaría que la gane, del otro lado está Poche de técnico, fui compañero de él pero me tocó jugar ahí y quiero que Liverpool salga campeón". Su favoritismo está claro.