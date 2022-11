Asado de leprosos: Maxi Rodríguez cayó en la trampa de Nacho Scocco y compañía

En base a la confianza que hay entre ellos, también surgen bromas que seguramente solían realizar en las concentraciones previas a los partidos, donde no había otra que reír para matar el tiempo y calmar la ansiedad del partido.

En este caso, una de las historias de Instagram que Nacho Scocco publicó en su cuenta oficial lo ubican haciendo el fuego para un asado. En un momento, le pide ayuda a Maxi y le indica que le busque un elemento en un mueble bajo la mesada contigua a la parrilla.

Lo más gracioso es que ni bien La Fiera abre la puerta aparece Fer Belluschi desde adentro, situación que lo hizo saltar del susto al exjugador de Liverpool y la selección argentina entre otros. Por supuesto que generó las carcajadas de todos los presentes y del propio Belluschi, que lo grababa con su smartphone.

"Lo miro y me río solo, jajaj! Tranquilos Nacho Socco y Fer Belluschi, va a haber revancha", comentó La Fiera en el reel que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Nacho recogió el guante de inmediato y respondió: "El ideólogo de todo esto fue el Gato Formica, que filmaba. No puede salir ileso".

A todo esto, Cristian Ansaldi, otro ex leproso, comentó: "Jajaja, qué susto que te hicieron comer… uuuuhh no me quiero perder esa revancha… será hermosa!!!

Sin dudas, una buena broma que se disfruta entre amigos leprosos y campeones.