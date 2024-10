Matías Lequi: "Fue una semana compleja, de mucho análisis y diálogo"

La derrota frente a Platense tuvo secuelas en Central. Atravesar los días posteriores hasta el enfrentamiento contra Vélez no resultó nada sencillo. Lo admitió sin rodeos el entrenador canalla Matías Lequi. "Fue una semana compleja, difícil, de mucho análisis y diálogo" , dijo durante la conferencia de prensa, minutos después del triunfo sobre el conjunto de Liniers por 3 a 0.

El entrenador se fue con "sensaciones positivas" por la actuación del equipo. Y no dudo: "Rescato por sobre todo la intensidad con la que jugamos. Este es el piso. De acá tenemos que ir para arriba", manifestó.

Lequi siguió girando sobre una misma idea durante la conferencia de prensa sobre lo más rescatable del equipo: "La intensidad con la que se jugó".

"El fútbol argentino es muy parejo. Si igualás la intensidad, tenés chance. La gran diferencia es que nos propusimos ser intentos, marcar los receptores, por momentos hacer duelos individuales, con los doble cinco. Hoy fuimos un equipo agresivo", subrayó.

El entrenador prefirió no evaluar si la victoria sobre Vélez fue la mejor presentación de su ciclo. "Fue un buen partido, sobre todo por el rival. En base a que se hizo lo planificado, puede llegar a ser el mejor partido. Pero no me gusta poner uno sobre otro, ni minimizar otros partidos", explicó.

Con sinceridad, Lequi contó que no fue sencillo atravesar los días posteriores a la caída con Platense. "No te voy a mentir. Fue una semana compleja, difícil, de mucho análisis y diálogo. Lo individual eleva lo colectivo, y si cada uno cumple en su función se eleva lo colectivo. Y fue lo que pasó, contra un gran rival, que juega muy bien".

El entrenador, que hasta la fecha anteriores no había incluido a juveniles, se refirió a los ingresos de Gaspar Duarte y Samuel Beltrán en el segundo tiempo. "Hay momentos para que entren. El otro día (ante Platense) era distinto al de hoy. Intento ser muy cuidadoso a la hora de poner a los chicos. Los conozco a casi todos y sé lo que pueden dar. Tengo que cuidar los detalles para que esos chicos no pisen en falso", planteó.

Con respecto a la actuación de Ignacio Malcorra y a la reaparición de Marco Ruben, dos de los más experimentados del plantel, dijo: "Generalmente no me gusta hablar de nombres propios. Acá hay jugadores de edad avanzada que se matan, se esfuerzan y están comprometidos".

No obvio el tema de la salud de Omar Palma, internado en terapia intensiva. "El viernes estuvimos con él. Omar fue parte de nuestra formación. Sabemos la calidad de persona que es. Nos golpeó un montón lo que pasó. Sabemos lo que significa para el club. Es un ídolo. Le mandamos toda la fuerza del mundo", fue su deseo.