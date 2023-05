Medvedev venció en la final a Rune y se quedó con el Masters 1000 de Roma

Medvedev optimizó al máximo sus opciones en el primer set, ya que con la única bola de 'break' que tuvo fue con la que se apuntó y se quedó con el 7/5 a su favor.

Rune quebró en el inicio del la segunda manga, mucho más igualada en el juego y, en un intercambio de golpes hasta los últimos juegos, desde entonces Medvedev se quedó con cuatro games seguidos para quedarse nuevamente con el set por 7-5, según consignó un despacho de la agencia alemana de noticias DPA.

Holger Rune vs Daniil Medvedev For The Title | Rome 2023 Final Highlights