Mascherano, tras el papelón en los Juegos Olímpicos: "Es el circo más grande que vi en mi vida"

argentina futbol juegos olimpicos El sueco Glenn Nyberg finaliza el partido tras anular el gol de Cristian Medina más de una hora después de que el jugador de Boca convirtiera. Foto: AP

Tras más de una hora de espera en donde no se definía si el partido se suspendía definitivamente o no, el árbitro sueco Glenn Nyberg del encuentro resolvió que los conjuntos vuelvan a la cancha, revisar la acción del empate por un posible offside de Cristian Medina y anular el empate argentino. Además, dictaminó que se jueguen tres minutos más, en los que el equipo argentino, tras más de una hora de receso, no pudo hacer mucho para torcer la historia.