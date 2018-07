Más rodaje para la base ya conocida

A poco más de tres semanas para el inicio de la Superliga, Bauza parece tener la base del equipo que iniciará la próxima temporada, que contará previamente con el debut en Copa Argentina (el 2 de agosto, ante Juventud Antoniana de Salta). También es prácticamente un hecho que algunas piezas podrán cambiar en caso de que lleguen algunos de los refuerzos solicitados por el Patón, básicamente en lo que tiene que ver con Fabián Rinaudo (ver página 4). De todas formas el técnico canalla entregó hasta aquí ya un sinfín de indicios en relación a los nombres que tiene en mente. Cuentan los amistosos ya realizados y el que disputará hoy frente a Platense, en Arroyo Seco. Para muestra alcanza con lo sucedido en la práctica de ayer, donde el cuerpo técnico armó una práctica de fútbol con los nombres que, seguramente, jugarán frente al Calamar.

Si hubo una idea sobre las pretensiones de Bauza respecto a lo que pretende del equipo, la del orden defensivo es la que sobresale. Y a eso hay que sumarle la clara decisión de fortalecer lo que hasta aquí fue una constante del equipo y una de las armas que más rédito le dio: la pelota parada.

Unos 30 minutos de fútbol fue lo que armó Bauza ayer en la ventosa mañana de Arroyo Seco. Primero estuvo la charla con el equipo alternativo. Después lo mismo pero con los titulares. Indicaciones con el claro objetivo de apuntalar las directivas que baja en el día a día.

Nada de fútbol corrido. Más bien todo lo contrario. Los cortes y las interrupciones en el juego fueron una constante. Que de a ratos la pelota corriera fue una de las consignas, pero el nudo de la práctica estuvo en los parates, las indicaciones precisas y las repeticiones en las jugadas con pelota detenida, tanto a favor como en contra.

Cuando el juego se recostaba sobre el arco de Josué Ayala (ayer estuvo para el equipo alternativo), el pitazo de Bauza no se hacía esperar. Allí aparecía la insistencia de los tiros libre o de esquina, especialmente del lado derecho del ataque, para el Colo Gil se hiciera cargo de los lanzamientos al área rival.

Y lo mismo sucedió en el arco de enfrente, donde estaba Jeremías Ledesma. José Luis Fernández desde la izquierda y Maximiliano Lovera y Joaquín Pereyra desde la derecha eran los encargados de servir al área para que el alternativo ataque y el titular defienda.

Para el juego fluido y la búsqueda de alternativas ofensivas con la pelota en movimiento todavía hay un tiempo importante por delante. Incluso para ese rubro bien podría haber algún que otro nombre nuevo. Por ahora la gran apuesta de Bauza tiene que ver con los conceptos precisos y en situaciones puntuales.

Ahora, la insistencia en lo que hace a los intérpretes no es poca cosa. Es que de no mediar ningún imprevisto hoy contra Platense estarán los mismos once que actuaron el pasado sábado contra Argentino. Y es ese el punto que fortalece la idea de que la base parece estar cada vez más clara.

Ledesma, Bettini, Caruzzo, Cabezas, Parot, Carrizo, Gil, Ortigoza, Camacho, Zampedri y Ruben fueron los once que Bauza eligió para otro rato de fútbol 24 horas antes de un nuevo amistoso. Los mismos que actuaron en el último ensayo en Costa Rica (a excepción de Josué Ayala y Matías Caruzzo, quien se había vuelto de la pretemporada por cuestiones personales), contra Cartaginés, fueron los que midieron fuerzas ante el salaíto (allí estuvo Ledesma) el pasado fin de semana.

Bauza entiende que pese al tiempo que queda por delante, lo más importante es que la pelota ruede el mayor tiempo posible. Por eso la seguidilla de amistosos, que incluirá hoy el partido frente a Platense. Las pocas horas que separaban la práctica de ayer con ese compromiso no fue impedimento para que el Patón parara la pelota. Y con consignas puntuales pero claras entregó una señal más de que hasta que la llegada de algún que otro refuerzo obligue a algún retoque, la base ya la tiene en mente.