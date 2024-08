Más de 200 navegantes coparán el río Paraná este fin de semana

No hay dudas de que será en un evento de gran envergadura. No solo por lo atractivo que es la competencia sino además por el gran caudal de navegantes que harán base en nuestra ciudad. Es que desde Náutico le informaron a La Capital que el certamen contará con alrededor de 250 deportistas de ambos sexos, provenientes no solo de la provincia anfitriona, sino también de Corrientes, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.